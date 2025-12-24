Superdivertida como siempre y alivianada, la actriz e integrante del popular pódcast Envinadas nos recibió en su hogar en compañía de su pareja, con quien lleva nueve años, y sus perritos, y nos dejó claro que la Navidad es su época favorita del año. Jessica Segura y Adrián Pous, tras 9 años juntos, quieren pedirle a Santa Claus convertirse en papás

¿Qué es lo que más disfrutas de la Navidad?

Lo que más disfruto de la Navidad es pasar tiempo en familia, abrazarnos, comer rico, el ponche y las películas navideñas.

¿Qué significa para ti la Navidad?

Es nuestra época favorita del año, siento que todos estamos vibrando en una energía muy amorosa y es el momento en que agradezco por un año más y por todo lo aprendido.

¿Qué añoras de las navidades de tu infancia?

La emoción de la llegada de los Reyes Magos y la Navidad.

¿Cuál es el regalo que esperas?

Que nuestra familia esté sana y unida.

¿Que le pedirás a Santa Claus?

Sin duda este año le pediré a Santa ser mamá.

¿Dónde pasarán la Navidad?

Pasaremos Navidad en San Juan del Río.

¿Cuál es su platillo favorito para estas fechas?

El pavo que hace mi Barbas, el lomo que hace mi mami y la ensalada de manzana.

¿Tienes un milagro de Navidad?

Yo creo que Pancho y Tintan, mis chihuahuas. Ellos llegaron en la Navidad del 2021 en plena pandemia y llenaron mis días de risas, dejé de pensar en la enfermedad y me dieron mucha paz, son de los mejores regalos de Navidad que he recibido.