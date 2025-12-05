Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”

La batalla que desató Melenie Carmona por sus críticas hacia su mamá Alicia Villarreal se ha convertido en una sarta de dimes y diretes en su propia cuenta de Instagram.

Melenie acusó a Alicia de haber provocado una situación incómoda para ella debido a la manera en que ha manejado su noviazgo con Cibad Hernández.

La joven asegura que ella misma le dijo a su madre que fuera precavida en sus apariciones públicas y demostraciones de amor en redes sociales porque eso repercutiría en la familia.

Visiblemente enojada porque, en su opinión, Alicia no le hizo caso, publicó entonces una transmisión en vivo donde arremetió contra su madre.

A su vez, eso provocó una airada respuesta de Pati Chapoy, la conductora principal de Ventaneando, quien le aconsejó “respetar a su madre porque gracias a ella está viva, gracias a ella come y gracias a ella tiene un lugar donde vivir”.

Melenie contesto a través de una historia de Instagram en la que puso emojis de payaso y de monitos comiendo palomitas alrededor de un texto en el que se lee:

“Mi mamá no me mantiene. ¿De qué estudios habla en Estados Unidos? Ni saben qué show, puro medio pagado”.

La respuesta de Melenie a Pati Chapoy Instagram

Las respuestas de Melenie Carmona

Enseguida, las publicaciones más recientes de Melenie en su cuenta de Instagram se inundaron con comentarios sobre el tema. La mayoría de ellos fueron críticas hacia la actitud de la joven pues la acusan de ser “malagradecida” con su madre.

“Qué niña tan malagradecida con su mamá... ya miré en la TV lo que le hiciste”, se lee en uno de los comentarios que más respuestas generó, entre ellos dos de Melenie.

La hija de Alicia Villarreal respondió cortó pero irónico: "¿Estás llorando?”, y agregó dos emoticones.

Melenie respondió en su propia publicación Instagram

Esa respuesta generó 29 comentarios más, incluyendo algunos que la apoyaban en sus reacciones contra Alicia Villarreal. "¿Por qué comentan si no viven con ella?”, dice uno de esos.

Sin embargo, la mayoría son señalamientos y consejos para que considere retractarse de sus dichos.

“La que vas a llorar eres tú cuando ella te falte”, se lee en uno de ellos en referencia a Alicia Villarreal.

En un segundo comentario Melenie responde a uno de esos comentarios con un simple: ""Ta weno Monique”.