Famosos

Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”

La hija de la cantante también respondió a los señalamientos de Pati Chapoy

Diciembre 05, 2025 • 
Alejandro Flores
melenie carmona.jpg

Melenie está distanciada de su mamá

Instagram

La batalla que desató Melenie Carmona por sus críticas hacia su mamá Alicia Villarreal se ha convertido en una sarta de dimes y diretes en su propia cuenta de Instagram.

Melenie acusó a Alicia de haber provocado una situación incómoda para ella debido a la manera en que ha manejado su noviazgo con Cibad Hernández.
La joven asegura que ella misma le dijo a su madre que fuera precavida en sus apariciones públicas y demostraciones de amor en redes sociales porque eso repercutiría en la familia.
Visiblemente enojada porque, en su opinión, Alicia no le hizo caso, publicó entonces una transmisión en vivo donde arremetió contra su madre.
A su vez, eso provocó una airada respuesta de Pati Chapoy, la conductora principal de Ventaneando, quien le aconsejó “respetar a su madre porque gracias a ella está viva, gracias a ella come y gracias a ella tiene un lugar donde vivir”.
Melenie contesto a través de una historia de Instagram en la que puso emojis de payaso y de monitos comiendo palomitas alrededor de un texto en el que se lee:

“Mi mamá no me mantiene. ¿De qué estudios habla en Estados Unidos? Ni saben qué show, puro medio pagado”.

melenie pati chapoy.png

La respuesta de Melenie a Pati Chapoy

Instagram

Las respuestas de Melenie Carmona

Enseguida, las publicaciones más recientes de Melenie en su cuenta de Instagram se inundaron con comentarios sobre el tema. La mayoría de ellos fueron críticas hacia la actitud de la joven pues la acusan de ser “malagradecida” con su madre.
“Qué niña tan malagradecida con su mamá... ya miré en la TV lo que le hiciste”, se lee en uno de los comentarios que más respuestas generó, entre ellos dos de Melenie.

La hija de Alicia Villarreal respondió cortó pero irónico: "¿Estás llorando?”, y agregó dos emoticones.

respuestas aliciavillarreal.png

Melenie respondió en su propia publicación

Instagram

Esa respuesta generó 29 comentarios más, incluyendo algunos que la apoyaban en sus reacciones contra Alicia Villarreal. "¿Por qué comentan si no viven con ella?”, dice uno de esos.
Sin embargo, la mayoría son señalamientos y consejos para que considere retractarse de sus dichos.

“La que vas a llorar eres tú cuando ella te falte”, se lee en uno de ellos en referencia a Alicia Villarreal.

En un segundo comentario Melenie responde a uno de esos comentarios con un simple: ""Ta weno Monique”.

melenie carmona villarreal Alicia Villarreal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
