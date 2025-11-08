Suscríbete
Andrés Palacios: este es el secreto de su personaje en “Mi verdad oculta”

El actor interpreta a Zacarías Castillo, un hombre bueno y honesto que se ve en una encrucijada

November 07, 2025 • 
Alejandro Flores
andres apalacios.jpg

Andrés Palacios reveló un misterio de su personaje

Televisa

El personaje de Andrés Palacio en “Mi verdad oculta” es fundamental en el desarrollo de la historia.

Su relación con la protagonista de este telenovela lo convierte en su guía emocional, sobre todo al inicio de la historia.
Se llama Zacarías Castillo y es el técnico ganadero y encargado del rancho de los Lizárraga. Ama el campo y los animales. Tiene carácter y fuerte personalidad.
Su pasado lo liga fuertemente con el personaje de Susana González, que interpreta a Aitana Fernández, un mujer que aparenta ser fuerte y dura pero que bajo esa coraza, se revela una persona cálida, leal, sensible, inteligente y atractiva.
TE INVITAMOS A LEER: Te adelantamos cómo se ven Susana González y David Chocarro juntos en la telenovela “Mi verdad oculta”
Aitana y Zacarías fueron novios en su juventud, casi adolescencia cuando vivían juntos en la misma hacienda. Aitana se alejó no sólo de él sino de la haciendo cuando sufrió abuso de parte de los hijos de la dueña.

Cuando vuelve para cobrar venganza es que se reencuentre con Zacarías, a quien descubre como un hombre amoroso, valiente, trabajador, humilde, centrado y tenaz.

Andrés Palacios 2.jpg

Andrés Palacios es Zacarías Castillo

Televisa

“Zacarías tiene una relación de pareja con Ximena, pero al regresar Aitana se le mueve la vida entera y cobra fuerza su primer amor. No está de acuerdo con los planes de Aitana, pero la apoya incondicionalmente. Aún la ama. Empieza a odiar a los Lizárraga por lo que le hicieron a su exnovia.

¿Cuál es el secreto de Andrés Palacios en “Mi verdad oculta”?

Cada uno de los personaje de esta telenovela producida por Carlos Moreno tiene una “verdad oculta” y a lo largo de la trama eso hará que el espectador se enganche y se vuelva cómplice de algunos de ellos.
En el caso de Zacarías, el propio Andrés Palacios adelantó una parte de esa verdad.

“La verdad oculta que tiene mi personaje es la posibilidad de tener un hijo: en qué momento, con quién y por qué”

Andrés Palacios Mi verdad oculta
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
