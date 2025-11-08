Andrés Palacios: este es el secreto de su personaje en “Mi verdad oculta”

El personaje de Andrés Palacio en “Mi verdad oculta” es fundamental en el desarrollo de la historia.

Su relación con la protagonista de este telenovela lo convierte en su guía emocional, sobre todo al inicio de la historia.

Se llama Zacarías Castillo y es el técnico ganadero y encargado del rancho de los Lizárraga. Ama el campo y los animales. Tiene carácter y fuerte personalidad.

Su pasado lo liga fuertemente con el personaje de Susana González, que interpreta a Aitana Fernández, un mujer que aparenta ser fuerte y dura pero que bajo esa coraza, se revela una persona cálida, leal, sensible, inteligente y atractiva.

Aitana y Zacarías fueron novios en su juventud, casi adolescencia cuando vivían juntos en la misma hacienda. Aitana se alejó no sólo de él sino de la haciendo cuando sufrió abuso de parte de los hijos de la dueña.

Cuando vuelve para cobrar venganza es que se reencuentre con Zacarías, a quien descubre como un hombre amoroso, valiente, trabajador, humilde, centrado y tenaz.

Andrés Palacios es Zacarías Castillo Televisa

“Zacarías tiene una relación de pareja con Ximena, pero al regresar Aitana se le mueve la vida entera y cobra fuerza su primer amor. No está de acuerdo con los planes de Aitana, pero la apoya incondicionalmente. Aún la ama. Empieza a odiar a los Lizárraga por lo que le hicieron a su exnovia.

¿Cuál es el secreto de Andrés Palacios en “Mi verdad oculta”?

Cada uno de los personaje de esta telenovela producida por Carlos Moreno tiene una “verdad oculta” y a lo largo de la trama eso hará que el espectador se enganche y se vuelva cómplice de algunos de ellos.

En el caso de Zacarías, el propio Andrés Palacios adelantó una parte de esa verdad.