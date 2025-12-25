Influencer se compromete frente a la Virgen de Guadalupe pero su novio muere el 12 de diciembre

“Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe”, escribió la influencer Manuela Ochoa.

La española conoció en México al también influencer Pedro Cadahía y se enamoraron con el vértigo que propician las redes sociales. Unidos por el gusto de compartir su estilo de vida con sus seguidoras, llevaron su amor ante la Virgen de Guadalupe, de la cual ambos eran devotos.

Así fue su historia de amor

Su historia de amor, ya bendecida por la fe guadalupana, parecía que tendría el final soñado con una boda en la Basílica de Guadalupe.

En diciembre de este 2025, la pareja viajó a México para trabajar en algunos proyectos sociales y comerciales.

Viajaron por ciudades como Tlaxcala, donde Manuela Ochoa quedó impactada por la calidez de su gente.

“Los pueblos mágicos de México tienen algo especial. Atlixco es un pueblo muuuuy pequeño pero muy mono a 30 minutos de Puebla. Val’Quirico es un pueblo en Tlaxcala (a unas 2:30h de cdmx) que esta inspirado en la Toscana y tiene mucha gracia”, publicó la influencer española.

Probó los tacos de chapulín y acompañó a Pedro a completar un proyecto en el que apoyaron a adolescentes cuando cumplieron 15 años y que ahora ya son mujeres a punto de casarse algunas.

La tragedia

La vida le cambió de manera radical días después, cuando Pedro Cadahía murió repentinamente.

“12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin previo aviso”.

En un largo texto publicado en su cuenta de Instagram, Manuela cuenta cómo ha logrado resignarse a la pérdida de Pedro, para la cual, dice, no hay explicación.

Pedro y Manuela se iban a casar en 2026. Ya tenían la lista de invitados, la cual era muy grande porque la lista de Cadahía llegó a los 270 invitados.

“Saber que me iba a casar contigo es lo más duro pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llna de paz”.

La boda estaba planeada para el 31 de octubre.

