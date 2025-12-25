Suscríbete
Viral

Influencer se compromete frente a la Virgen de Guadalupe pero su novio muere el 12 de diciembre

La historia de Manuela Ochoa ha conmovido por la resignación que muestra gracias a su inquebrantable fe en la guadalupana

Diciembre 24, 2025 • 
Alejandro Flores
influencer comprometida.jpg

Pedro Cadahía murió un 12 de diciembre

Instagram

“Un 8 de diciembre prometimos querernos todos los días de nuestra vida frente a nuestra Virgen de Guadalupe”, escribió la influencer Manuela Ochoa.

La española conoció en México al también influencer Pedro Cadahía y se enamoraron con el vértigo que propician las redes sociales. Unidos por el gusto de compartir su estilo de vida con sus seguidoras, llevaron su amor ante la Virgen de Guadalupe, de la cual ambos eran devotos.

Así fue su historia de amor

Su historia de amor, ya bendecida por la fe guadalupana, parecía que tendría el final soñado con una boda en la Basílica de Guadalupe.
En diciembre de este 2025, la pareja viajó a México para trabajar en algunos proyectos sociales y comerciales.
Viajaron por ciudades como Tlaxcala, donde Manuela Ochoa quedó impactada por la calidez de su gente.

“Los pueblos mágicos de México tienen algo especial. Atlixco es un pueblo muuuuy pequeño pero muy mono a 30 minutos de Puebla. Val’Quirico es un pueblo en Tlaxcala (a unas 2:30h de cdmx) que esta inspirado en la Toscana y tiene mucha gracia”, publicó la influencer española.

Probó los tacos de chapulín y acompañó a Pedro a completar un proyecto en el que apoyaron a adolescentes cuando cumplieron 15 años y que ahora ya son mujeres a punto de casarse algunas.

Más de la Navidad con los famosos
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel odia la Navidad por una desgarradora razón que presintió: “Me volví loco”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
martha-debayle-navidad-2025-arbol.jpg
Famosos
Martha Debayle optó por lo clásico y así quedó la decoración para Navidad 2025 en su mansión
Diciembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La tragedia

La vida le cambió de manera radical días después, cuando Pedro Cadahía murió repentinamente.

“12 de diciembre, en su día, decide llevarte al cielo sin previo aviso”.

En un largo texto publicado en su cuenta de Instagram, Manuela cuenta cómo ha logrado resignarse a la pérdida de Pedro, para la cual, dice, no hay explicación.

Pedro y Manuela se iban a casar en 2026. Ya tenían la lista de invitados, la cual era muy grande porque la lista de Cadahía llegó a los 270 invitados.

“Saber que me iba a casar contigo es lo más duro pero lo más bonito que me ha pasado nunca y saber que he podido cumplir la misión de llevarte al cielo me llna de paz”.

La boda estaba planeada para el 31 de octubre.

virales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
camion-aplastado.jpg
Viral
Niño baja para orinar a la orilla de la carretera y sus padres son aplastados por un camión
Diciembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
payaso pichuris.jpg
Viral
El payaso Pichurris, que golpeó a un espectador en una posada, da la cara y no se arrepiente
Diciembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg
Viral
Habla Kristin Cabot, la protagonista del escándalo en show de Coldplay: “Pagué un precio alto”
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
José Said, ex de Marianne Gonzaga, revela que también quiso apuñalarlo como a Valentina Gilabert
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
gala montes perro rescatado.jpg
Famosos
Gala Montes rescata un perro que se perdió en la colonia donde graba “Corazón de oro”
La cámara de TVyNovelas captó el momento en que la actriz se percató de que el perro andaba perdido y decidió quedárselo en resguardo mientras aparecía el dueño
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
alicia villarrreal navidad cibad hernandez.jpg
Famosos
Alicia Villarreal presume su primera Navidad con su novio Cibad Hernández
La cantante llega a las fiestas decembrinas distanciada de su hija Melenie
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara (2).jpg
Famosos
Wendy Guevara se queda sin fuerzas durante transmisión en vivo y a un mes de su cirugía de costillas
La influencer estaba en una transmisión en vivo cuando estuvo a punto de caerse
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
aislinn derbez.jpg
Famosos
Aislinn Derbez muestra imágenes del funeral de su madre
La actriz hizo un recuento de lo que vivió durante los últimos 30 días y proyectó cómo cerrará el año
Diciembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores