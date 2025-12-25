Muere Jorge Lozano, el productor detrás del éxito de Silvia Pinal y escritor de “Lazos de amor”

Jorge Lozano Soriano, el productor y amigo que acompañó a Silvia Pinal durante la década de los 80 en la creación del programa “Mujer, casos de la vida real”, murió este 25 de diciembre.

Las aportaciones de Lozano Soriano a la carrera de La Pinal quedaron plasmadas en la bioserie “La Guzman”, que trata sobre la vida de Alejandra Guzmán pero también aborda ampliamente algunos episodios de su madre.

De acuerdo con la narración de esa bioserie, Jorge Lozano trabajaba en casi todos los proyectos de televisión y teatro de Silvia a través de su oficina de producción. Su relación no era solo de trabajo, sino que desarrollaron una amistad que se convirtió en apoyo emocional durante dos etapas complicadas en la vida de la actriz.

Primero, cuando Alejandra Guzmán se independizó y comenzó a tener problemas de escándalos; y luego cuando Pinal tuvo que salir de México por una demanda de fraude.

El legado de Jorge Lozano en televisión

Jorge Lozano Soriano nació en Argentina pero la mayor parte de su trabajo lo realizó en México. Murió a la edad de 89 años y nos deja un gran legado para la televisión mexicana, ya que no sólo colaboró con Pinal.

Jorge Lozano fue el productor de Mujer, casos de la vida real Facebook

También fue parte esencial en el desarrollo de telenovelas como: Lazos de Amor, Bajo un Mismo Rostro y Mi Destino Eres Tú

Descanse en paz el escritor y productor Jorge Lozano Soriano