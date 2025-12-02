Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”

“Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir, que tiene que estar diciendo del novio de la ex, para poder sobresalir”.

El noviazgo entre la cantante Alicia Villarreal y Cibad Hernández comenzó en medio de la polémica y no ha parado. Y no solamente por su exposición pública o su diferencia de edades, sino también por los mensajes que el creador de contenido ha enviado a las exparejas de la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’.

Fue a través de redes sociales donde Hernández publicó una reflexión que cibernautas calificaron como indirecta para Arturo Carmona y Cruz Martínez, ambos exesposos de ‘La Güerita Consentida’.

“Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir, que tiene que estar diciendo del novio de la ex, para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huevit*s, ya cómprate una vida, ya estuvo no crees, ya estuvo que te estés colgando de tu ex y de los huev*s del novio de tu ex, ¿cómo que ya estuvo no?”, dijo Cibad.

Aunque el creador de contenido no mencionó el nombre exacto de la persona a quien le dirigía su mensaje, sólo existen dos opciones, pues tanto Carmona como Martínez son las exparejas con las que Alicia se ha visto envuelta en polémicas desde hace meses.

Cabe recordar que en agosto pasado, Alicia le pidió públicamente a Arturo que no hablara más del asunto legal que tiene con Martínez y le advirtió lo necesario para protegerse.

Y es que con antelación, Carmona expresó su preocupación por el bienestar de su hija Melenie y el de Alicia. “Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien”, dijo el actor.

“Y si sale todo bien? Y si disfrutamos este amor como hasta ahora? Sin permitir que nadie juzgue si está bien o está mal nuestra felicidad, al final es solo nuestra y no le hace daño a nadie… y si eres el amor de mis días? De mi vida? Que el mundo gire, que te amo y me amas…. Y SI NOS QUEDAMOS … que?…. TE AMO @lavillarrealmx #benditalocura”, escribió Cibad en sus redes sociales.

Con respecto a Cruz Martínez, hace dos semanas fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial en prejuicio de su exesposa.En el pasado, tras conocer sobre el noviazgo de Alicia con Cibad externó: “Ni conmigo en 25 años, pero no pasa nada. Si se quiere comportar como quinceañera, es entendible, es válido”.A pesar de las críticas y comentarios,no ha dudado en defender a la cantante, quien ha asegurado que con él sí se siente segura.