Suscríbete
Famosos

Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”

El influencer decidió mandar un mensaje entre líneas a uno de los exesposos de Alicia.

Diciembre 02, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg

Alicia Villarreal presume su romance con Cibad Hernández.

Instagram

“Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir, que tiene que estar diciendo del novio de la ex, para poder sobresalir”.

El noviazgo entre la cantante Alicia Villarreal y Cibad Hernández comenzó en medio de la polémica y no ha parado. Y no solamente por su exposición pública o su diferencia de edades, sino también por los mensajes que el creador de contenido ha enviado a las exparejas de la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’.

Fue a través de redes sociales donde Hernández publicó una reflexión que cibernautas calificaron como indirecta para Arturo Carmona y Cruz Martínez, ambos exesposos de ‘La Güerita Consentida’.

“Qué hueva ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir, que tiene que estar diciendo del novio de la ex, para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huevit*s, ya cómprate una vida, ya estuvo no crees, ya estuvo que te estés colgando de tu ex y de los huev*s del novio de tu ex, ¿cómo que ya estuvo no?”, dijo Cibad.

Aunque el creador de contenido no mencionó el nombre exacto de la persona a quien le dirigía su mensaje, sólo existen dos opciones, pues tanto Carmona como Martínez son las exparejas con las que Alicia se ha visto envuelta en polémicas desde hace meses.

Cabe recordar que en agosto pasado, Alicia le pidió públicamente a Arturo que no hablara más del asunto legal que tiene con Martínez y le advirtió lo necesario para protegerse.

Y es que con antelación, Carmona expresó su preocupación por el bienestar de su hija Melenie y el de Alicia. “Como siempre lo he dicho, lo que me interesa y siempre me ha importado es que la madre de mi hija siempre esté en todos los sentidos bien”, dijo el actor.

Con respecto a Cruz Martínez, hace dos semanas fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar en sus modalidades física, psicológica y patrimonial en prejuicio de su exesposa.
En el pasado, tras conocer sobre el noviazgo de Alicia con Cibad externó: “Ni conmigo en 25 años, pero no pasa nada. Si se quiere comportar como quinceañera, es entendible, es válido”.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”
Diciembre 02, 2025
Famosos
Como en el concierto de Coldplay, descubren infieles en pleno show de Grupo Firme: “El esposo de mi hermana”
Diciembre 02, 2025
Famosos
Luto en ‘HuevoCartoon': Murió Fernando Meza, uno de los fundadores y voz de ‘Tlacua’
Diciembre 02, 2025
La-Güereja-Rubén-Cerda.jpg
Famosos
Invaden la casa de María Elena Saldaña ‘La Güereja’; Rubén Cerda destapa cómo ocurrió el despojo
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Poncho-de-Nigris.jpg
Famosos
Hija de Poncho de Nigris no le habla; devastado llora y le pide perdón: “Todo se salió de control”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ sorprende al anunciar que se bautizó a los 31 años: “He dejado muchas cosas del mundo”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
¡Chabelo regresa a la televisión mexicana!
Famosos
Confirman que ‘Chabelo’ tendrá bioserie donde contará su historia y pasajes inéditos
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
A pesar de las críticas y comentarios, Cibad no ha dudado en defender a la cantante, quien ha asegurado que con él sí se siente segura.

“Y si sale todo bien? Y si disfrutamos este amor como hasta ahora? Sin permitir que nadie juzgue si está bien o está mal nuestra felicidad, al final es solo nuestra y no le hace daño a nadie… y si eres el amor de mis días? De mi vida? Que el mundo gire, que te amo y me amas…. Y SI NOS QUEDAMOS … que?…. TE AMO @lavillarrealmx #benditalocura”, escribió Cibad en sus redes sociales.


Alicia Villarreal Cruz Martínez Arturo Carmona
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lasperdidas-.jpg
Famosos
Mujeres trans conquistan en ‘El Tenorio Cómico': Así ha sido la experiencia de Wendy Guevara y Paola Suárez
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
daddy-yankee--demanda.jpg
Famosos
¿Por qué Daddy Yankee demandó a su exmanajer Raphy Pina y a su exesposa Mireddys González?
Diciembre 01, 2025
 · 
TVyNovelas
lis-vega--.jpg
Famosos
Lis Vega fue eliminada de ‘La Granja VIP’ tras despotricar: “Es un juego asquerosísimo, tienes que ser ojet3'
Diciembre 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
matias-gruener-zabaleta.jpg
Famosos
Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, nos comparte cómo ha sobrellevado el daltonismo
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
Thalía-vestido-boda.jpg
Famosos
¿Cuánto costó el vestido de Thalía elaborado por Mitzy en el año 2000? Este sería el valor en 2025
A 25 años del lujoso enlace, se destapan detalles asombrosos de aquella helada noche en Nueva York.
Diciembre 01, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lalo España.jpg
Famosos
Los 3 personajes que Lalo España rechazó en "¿Quién es la Máscara?": “No es algo que no pueda decir”
El comediante fue elinminado este 30 de noviembre junto con su personaje de Samurái
Diciembre 01, 2025
raularaiza-yaya.jpg
Famosos
Raúl Araiza goza del amor con su novia Yaya: “Ha llenado mi corazón grandemente”
El conductor de Hoy atraviesa por una etapa de estabilidad que coincide con la llegada de un nuevo amor, con quien ya cumplió un año de noviazgo.
Diciembre 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
picus-exclusiva.jpg
Famosos
Picus: Entre la fama y la familia, nos revelan cómo conservan el equilibrio en medio del éxito
Son la banda juvenil más exitosa del momento y se confiesan en exclusiva.
Diciembre 01, 2025
 · 
Gilberto Barrera