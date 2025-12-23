Suscríbete
Telenovelas

Así luce Mar Contreras en “Hermanos Coraje”, donde será la villana y actuará con Dalílah Polanco

La produccción será de José Alberto Castro, quien adelanta que el personaje de Mar Contreras será “muy interesante”

Diciembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
mar contreras.jpg

Mar Contreras

Televisa

José Alberto Castro pensó en Mar Contreras como coprotagonista de su nueva telenovela “Hermanos Coraje” luego de ver el fenómeno que provocó su participación en La Casa de los famosos.

El productor observó cómo la actriz y cantante adquirió, según sus propias palabras, una personalidad de mujer madura sensual.
Esas características son exactamente las que busca Castro para su villana en “Hermanos Coraje”, telenovela que solamente se ha hecho en español una vez: en 1972 con una coproducción entre México y Perú.
El melodrama comenzará sus grabaciones en febrero con locaciones en Arizona ya que se busca aprovechar los escenarios áridos para empatarlos con la historia que sucede en un rancho donde tres hermanos se enamoran de una misma mujer, que resulta ser la hija del cacique del pueblo.

“El gran villano de todos este rollo va a ser Sergio Goyri”, dice el Güero Castro.

Estos son los villanos de Hermanos Coraje

En este mes de diciembre ya se hicieron algunos ensayos grabados para hacer pruebas en cámara con los actores que José Alberto tiene más definidos.

Entre ellos está Sergio Goyri, que hizo un par de escenas en los que muestra su gesto duro y la maestría que tiene en el manejo de secuencias donde él es el personaje de poder.

Screenshot 2025-12-22 195642.png

Sergio Goyri será Pedro Barros

Televisa

En cuanto a Mar Contreras , cuyo personaje acompañará a Goyri en la construcción del entramado de trampas para hacer infelices de los hermanos Coraje, aparece en esta grabación de ensayos con un vestido escotado y de cuero negro.

Screenshot 2025-12-22 192412.png

Hermanos Coraje se estrenará en 2026

Televisa

“Va a ser un personaje bien interesante, será una villana y ya la tengo muy definida”, adelanta Castro.

Hermanos Coraje mar contreras
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
