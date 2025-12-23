Así luce Mar Contreras en “Hermanos Coraje”, donde será la villana y actuará con Dalílah Polanco

José Alberto Castro pensó en Mar Contreras como coprotagonista de su nueva telenovela “Hermanos Coraje” luego de ver el fenómeno que provocó su participación en La Casa de los famosos.

El productor observó cómo la actriz y cantante adquirió, según sus propias palabras, una personalidad de mujer madura sensual.

Esas características son exactamente las que busca Castro para su villana en “Hermanos Coraje”, telenovela que solamente se ha hecho en español una vez: en 1972 con una coproducción entre México y Perú.

El melodrama comenzará sus grabaciones en febrero con locaciones en Arizona ya que se busca aprovechar los escenarios áridos para empatarlos con la historia que sucede en un rancho donde tres hermanos se enamoran de una misma mujer, que resulta ser la hija del cacique del pueblo.

“El gran villano de todos este rollo va a ser Sergio Goyri”, dice el Güero Castro.

TE RECOMENDAMOS: Primeras imágenes de Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio como los “Hermanos Coraje”

Estos son los villanos de Hermanos Coraje

En este mes de diciembre ya se hicieron algunos ensayos grabados para hacer pruebas en cámara con los actores que José Alberto tiene más definidos.

Entre ellos está Sergio Goyri, que hizo un par de escenas en los que muestra su gesto duro y la maestría que tiene en el manejo de secuencias donde él es el personaje de poder.

Sergio Goyri será Pedro Barros Televisa

En cuanto a Mar Contreras , cuyo personaje acompañará a Goyri en la construcción del entramado de trampas para hacer infelices de los hermanos Coraje, aparece en esta grabación de ensayos con un vestido escotado y de cuero negro.

Hermanos Coraje se estrenará en 2026 Televisa