Primeras imágenes de Emmanuel Palomares, Brandon Peniche y Emilio Osorio como los “Hermanos Coraje”

Los actores fueron elegidos para interpretar los personajes que en 1972 interpretaron Jorge Lavat, Jaime Fernández y Jorge Larañaga

Diciembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
hermanos coraje.jpg

Hermanos Coraje: en el recuadro, la versión de 1972; en la foto, la versión que se prepara para 2026

Televisa

José Alberto Castro tuvo claro desde marzo de este 2025 quiénes serían los protagonistas de su siguiente proyecto.

El productor terminó en ese mes la telenovela “Las hijas de la señora García”, en la que Emmanuel Palomares y Brandon Peniche actuaban como hermanos.
Se dio cuenta de que la química que representaban en pantalla era inobjetable, así que cuando eligió su siguiente telenovela, lo hizo con la convicción de que los quería de nuevo en su elenco. Se trata de “Hermanos Coraje”, una telenovela original de Janete Claire, una escritora brasileña conocida como “La maga del 8", por el éxito que sus telenovelas siempre tuvieron en el horario estelar de la televisión en su país.

“(A Brandon y Emmanuel) Los repito como hermanos y el tercero es Emilio Osorio, creo que los tres forman un cuadro bien interesante visualmente y cada uno le da una personalidad”, dijo José Alberto Castro en un video divulgado por Televisa a través de las estrellas.

Esta es la apariencia de los hermanos Coraje, versión 2025

En ese mismo video están las primeras imágenes de los ensayos con grabaciones que se realizaron con el fin de tener prueba en video de los personajes.

Screenshot 2025-12-21 184710.png

Escena de tensión entre los hermanos Coraje

Televisa

Las grabaciones formales de la telenovelas comenzarán hacia febrero o marzo del siguiente año pero José Alberto quiso tener clara la personalidad y el físico de cada uno de sus actores para este remake que se hace a 53 años de la versión original.

En estas grabaciones de los ensayos se puede ver que efectivamente Brandon y Emmanuel muestran una química peculiar en pantalla: ambos con un físico impresionante y una gran capacidad para gesticular las emociones del personaje.

Emmanuel, Emilio y Brandon.png

Emmanuel, Emilio y Brandon, en los ensayos con grabación de “Hermanos Coraje”

Televisa

A ellos se suma Emilio, que aparece como el menor de los hermanos Coraje, un joven idealista y enamoradizo.
A Emmnauel se le ve con un matiz de “galán salvaje”, con la camisa siempre desabotonada, lo que permite ver su pectoral trabajado en el gimnasio.

El personaje de Brandon Peniche es más sobrio y sereno, vestido más en el estilo del capataz.
Hermanos Coraje es la historia de Juan, Jerónimo y Lalo, que deben enfrentarse al feroz cacique del pueblo (Sergio Goyri) para salvar sus tierras, defender a su madre y conquistar el amor de su vida.

Hermanos Coraje Brandon Peniche Emilio Osorio
 EMMANUEL PALOMARES
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
