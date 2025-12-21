Paty Navidad regresa a Televisa tras seis años de ausencia en las telenovelas

José Aberto Castro anunció que su nueva producción es un adaptación de “Hermanos Coraje”, una telenovela que fue producida en 1972 y que se ha vuelto a tocar.

De hecho, aunque está en el acervo de Televisa, se trata de una producción firmada por Televisión Independiente de México, que era la competencia de Telesistema Mexicano, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta.

A la muerte del empresario, su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, compra Televisión Independiente de México, la fusiona con Telesistema Mexicano y surge así Televisa.

“Hermanos Coraje” es una historia original de Janete Claire, una famosa escritora de melodramas brasileña que llegó a sumar tantos éxitos que se le conocía como “La Maga del 8", en relación a que sus melodramas se transmitían siempre en el horario de las 8 de la noche.

Modernizan la trama de Hermanos Coraje

José Alberto ahora hace una adaptación en la que busca adecuar la historia a los tiempos actuales, para lo cual ha modificado la trama central.

El original de Janete Claire presentaba a los hermanos Coraje con diferentes ideales (uno quiere ser redentor social, otro sueña con ser futbolista y el otro es un trabajador enamoradizo) y cada uno de ellos tiene un interés amoroso distinto.

Castro ha adelantado en una entrevista con las estrellas que en su caso, la historia va diferente:

“Son tres hermanos que se enamoran de la misma mujer y tienen problemas con el vecino y ese vecino es el papá de esa mujer”, dijo el productor.

El regreso de Paty Navidad

Lo cierto es que dentro de esta nueva trama hay un personaje fundamental que será interpretado por Paty Navidad.

La actriz mexicana, que desde la época de la pandemia se ha involucrado en varias polémicas, no ha estado en telenovelas desde 2019, cuando interpretó a Cecilia de Aguirre en “Por amara sin ley”.

A través de un comunicado, Televisa y José Alberto anunciaron este regreso:

“La producción de José Alberto Castro confirmó parte del elenco de su próxima telenovela, que contará con la destacada participación del primer actor Sergio Goyri, así como el esperado regreso de Patricia Navidad”

Castro no ha dado más detalles del personaje de Navidad pero sí se anunció que “la trama de esta historia, cuyo título tentativo es Hermanos coraje, se desarrolla en un ambiente campirano y contará con locaciones en escenarios naturales de Arizona, Estados Unidos, y diversas localidades ubicadas en México.

Las grabaciones de este nuevo melodrama de TelevisaUnivision iniciarán en febrero de 2026 y se estrenará en el último trimestre del próximo año, a través de Univision, ViX y las estrellas.