Suscríbete
Telenovelas

Paty Navidad regresa a Televisa tras seis años de ausencia en las telenovelas

El productor José Alberto Castro la anunció como una de las protagonistas junto a Sergio Goyri

Diciembre 21, 2025 • 
Alejandro Flores
paty navidad jose alberto castro.jpg

Paty Navidad y José Alberto Castro

Instagram y Televisa

José Aberto Castro anunció que su nueva producción es un adaptación de “Hermanos Coraje”, una telenovela que fue producida en 1972 y que se ha vuelto a tocar.

De hecho, aunque está en el acervo de Televisa, se trata de una producción firmada por Televisión Independiente de México, que era la competencia de Telesistema Mexicano, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta.
A la muerte del empresario, su hijo, Emilio Azcárraga Milmo, compra Televisión Independiente de México, la fusiona con Telesistema Mexicano y surge así Televisa.
“Hermanos Coraje” es una historia original de Janete Claire, una famosa escritora de melodramas brasileña que llegó a sumar tantos éxitos que se le conocía como “La Maga del 8", en relación a que sus melodramas se transmitían siempre en el horario de las 8 de la noche.

Modernizan la trama de Hermanos Coraje

José Alberto ahora hace una adaptación en la que busca adecuar la historia a los tiempos actuales, para lo cual ha modificado la trama central.
El original de Janete Claire presentaba a los hermanos Coraje con diferentes ideales (uno quiere ser redentor social, otro sueña con ser futbolista y el otro es un trabajador enamoradizo) y cada uno de ellos tiene un interés amoroso distinto.
Castro ha adelantado en una entrevista con las estrellas que en su caso, la historia va diferente:

“Son tres hermanos que se enamoran de la misma mujer y tienen problemas con el vecino y ese vecino es el papá de esa mujer”, dijo el productor.

¿Qué pasó con Yolanda Andrade?
Yolanda-Andrade-hospital.jpg
Famosos
Filtran imágenes de Yolanda Andrade al interior del hospital: “Ya tiene muy maltratado su cuerpo”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade los hijos de nadie.jpg
Telenovelas
La trágica última escena de Yolanda Andrade antes de retirarse de las telenovelas fue en un manicomio
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
yolanda-andrade---.jpg
Famosos
Reportan que Yolanda Andrade tuvo recaída y fue hospitalizada este fin de semana
Diciembre 15, 2025
 · 
TVyNovelas
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero

El regreso de Paty Navidad

Lo cierto es que dentro de esta nueva trama hay un personaje fundamental que será interpretado por Paty Navidad.
La actriz mexicana, que desde la época de la pandemia se ha involucrado en varias polémicas, no ha estado en telenovelas desde 2019, cuando interpretó a Cecilia de Aguirre en “Por amara sin ley”.

A través de un comunicado, Televisa y José Alberto anunciaron este regreso:

“La producción de José Alberto Castro confirmó parte del elenco de su próxima telenovela, que contará con la destacada participación del primer actor Sergio Goyri, así como el esperado regreso de Patricia Navidad”

Castro no ha dado más detalles del personaje de Navidad pero sí se anunció que “la trama de esta historia, cuyo título tentativo es Hermanos coraje, se desarrolla en un ambiente campirano y contará con locaciones en escenarios naturales de Arizona, Estados Unidos, y diversas localidades ubicadas en México.
Las grabaciones de este nuevo melodrama de TelevisaUnivision iniciarán en febrero de 2026 y se estrenará en el último trimestre del próximo año, a través de Univision, ViX y las estrellas.

Paty Navidad José Alberto ‘el Güero’ Castro Hermanos Coraje
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
paty-navidad-entrevista--.jpg
Famosos
Paty Navidad: “Me aman o me odian... Por ser como soy he causado mucha polémica”
Diciembre 20, 2025
 · 
Edson Vázquez
alejandro tomassi.jpg
Telenovelas
El coprotagonista de “Doménica Montero” que se ha quedado solo y se refugia en la fe
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
diego amozurrutia.jpg
Telenovelas
Los 4 hombres que han engañado a Doménica Montero en sus distintas versiones
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
domenica montero.jpg
Telenovelas
Por una infección viral, Angelique Boyer detuvo grabaciones de “Doménica Montero”
Diciembre 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
los gemelos brenan gimnasio.jpg
Famosos
Así lucían los Gemelos Brenan cuando iban al gimnasio en su época más exitosa
Jorge y Arturo, que fueron figuras emblemáticas del programa Dury Directo a finales de los años 90, mostraron a TVyNovelas como se ejercitaban
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
salma hayek.jpg
Famosos
Salma Hayek entra en trance en el concierto de Bad Bunny, y todo por su hija Valentina
La actriz vino a la Ciudad de México para asistir al sexto concierto del cantante portorriqueño
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (1).jpg
Famosos
Florinda Meza se indigna con los hijos de Chespirito y los acusa de “arruinar a su propio padre”
La actriz y productora, viuda de Roberto Gómez Bolaños, presenta su espectáculo unipersonal “Entre risas y verdades”
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
adal ramones ristal silva.jpg
Famosos
La Granja VIP tiene moscas en la jarra de agua, sarro en la cafetera y suciedad en el baño
Así lo revelaron Adal Ramones y Kristal Silva luego de haber estado durante una noche dentro del reality show
Diciembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores