Suscríbete
Famosos

La tragedia de morir en Noche Buena y Navidad

Estos son los famosos que han muerto en estas fiestas decembrinas

Diciembre 25, 2025 • 
Alejandro Flores
george michael.jpg

George Michael murió en 2016

Instagram

“Hoy es Noche Buena y mañana es Navidad” es el verso de un villancico que refleja el espíritu festivo de estos dos días consecutivos.

Pero el mundo del espectáculo también lo tiene registrado como una fecha en la que sucedieron trágicos acontecimientos como la muerte de algunos famosos.
En general diciembre es un mes funesto en la historia reciente: desde el asesinato de John Lennon hasta la muerte de Vicente Fernández, es un mes que acumula fechas luctuosas.
Pero el 24 y 25 de diciembre son días en los que las noticias de muertes de famosos han golpeado al mundo del espectáculo. Aquí recordamos algunas de las más trágicas.

Más de la Navidad con los famosos
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
Pepillo Origel odia la Navidad por una desgarradora razón que presintió: “Me volví loco”
Diciembre 17, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
amgela aguilar interior.jpg
Famosos
Al interior de la mansión de Ángela Aguilar y Nodal adornada con cuatro enormes árboles de Navidad
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
martha-debayle-navidad-2025-arbol.jpg
Famosos
Martha Debayle optó por lo clásico y así quedó la decoración para Navidad 2025 en su mansión
Diciembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

El cantante que vendió 120 millones de discos

El cantante George Michael, quien formó parte del grupo Wham!, murió la tarde de la Navidad de 2016, que fue un domingo.

“Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño. La familia pide privacidad respecto a este momento difícil. No habrá más comentarios por el momento”, confirmó aquel día el representante en un comunicado.

George Michael, quien tenía 53 años de edad, inició su carrera con la agrupación llamada Wham!, entre cuyos éxitos destacan “Wake me up before you go go” y “Careless Whisper”. Más tarde continuó su carrera como solista. El cantante vendió más de 120 millones álbumes a lo largo de su trayectoria musical.

La cantante que nunca se rindió

Dulce festejó la Nochebuena en el hospital, de buen humor, rodeada de sus seres queridos y hasta con una deliciosa cena. Por lo menos eso aseguraron algunos amigos que dicen haber estado con ella el 24 de diciembre de 2024.
Dulce murió a los 69 años luego de una larga estancia en el hospital. Un año antes había sido diagnosticada con cáncer de riñón y fue operada para extraerle el tumor.
Aunque estaba optimista sobre su futuro, meses después tuvo una recaída de la que ya no se pudo recuperar.

La segunda tragedia de Los Chicos

Tony Ocasio, el cantante del grupo Los Chicos murió de manera repentina este 24 de diciembre. Un infarto provocó su muerte a los 58 años. Chayanne, quien fue su amigo en esa etapa en la que compartieron escenario con la boy band, reaccionó a la noticia de su muerte con un mensaje en su cuenta de Instagram en la que recordó el “montón de anécdotas” que vivieron en su infancia y juventud.

Ocasio fue el segundo integrante de Los Chicos que muere luego de Migue Santa.

Dulce
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jessica-segura-navidad-3.jpg
Famosos
Jessica Segura y Adrián Pous, tras 9 años juntos, quieren pedirle a Santa Claus convertirse en papás
Diciembre 24, 2025
 · 
Liliana Lejarazu
navidad-mariazel-2.jpg
Famosos
La Navidad de Mariazel combina su origen español con los recuerdos de su mamá
Diciembre 24, 2025
 · 
Liliana Lejarazu
gala montes perro rescatado.jpg
Famosos
Gala Montes rescata un perro que se perdió en la colonia donde graba “Corazón de oro”
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
alicia villarrreal navidad cibad hernandez.jpg
Famosos
Alicia Villarreal presume su primera Navidad con su novio Cibad Hernández
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara (2).jpg
Famosos
Wendy Guevara se queda sin fuerzas durante transmisión en vivo y a un mes de su cirugía de costillas
La influencer estaba en una transmisión en vivo cuando estuvo a punto de caerse
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
aislinn derbez.jpg
Famosos
Aislinn Derbez muestra imágenes del funeral de su madre
La actriz hizo un recuento de lo que vivió durante los últimos 30 días y proyectó cómo cerrará el año
Diciembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
natalia lafourcade.jpg
Famosos
Natalia Lafourcade debuta como mamá y comparte tierna foto “recién parida”
La cantautora publicó un mensaje conmovedor en el que llamó a su bebé “mi niño precioso”
Diciembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara mommo.jpg
Famosos
Wendy Guevara quiso apoyar al creador de Burrita Burrona pero se equivoca de Momo y genera burlas
La influencer lamentó el final de Burrita Burrona pero fue acusada de ser “falsa fan”
Diciembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores