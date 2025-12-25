La tragedia de morir en Noche Buena y Navidad

“Hoy es Noche Buena y mañana es Navidad” es el verso de un villancico que refleja el espíritu festivo de estos dos días consecutivos.

Pero el mundo del espectáculo también lo tiene registrado como una fecha en la que sucedieron trágicos acontecimientos como la muerte de algunos famosos.

En general diciembre es un mes funesto en la historia reciente: desde el asesinato de John Lennon hasta la muerte de Vicente Fernández, es un mes que acumula fechas luctuosas.

Pero el 24 y 25 de diciembre son días en los que las noticias de muertes de famosos han golpeado al mundo del espectáculo. Aquí recordamos algunas de las más trágicas.

El cantante que vendió 120 millones de discos

El cantante George Michael, quien formó parte del grupo Wham!, murió la tarde de la Navidad de 2016, que fue un domingo.

“Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño. La familia pide privacidad respecto a este momento difícil. No habrá más comentarios por el momento”, confirmó aquel día el representante en un comunicado.

George Michael, quien tenía 53 años de edad, inició su carrera con la agrupación llamada Wham!, entre cuyos éxitos destacan “Wake me up before you go go” y “Careless Whisper”. Más tarde continuó su carrera como solista. El cantante vendió más de 120 millones álbumes a lo largo de su trayectoria musical.

La cantante que nunca se rindió

Dulce festejó la Nochebuena en el hospital, de buen humor, rodeada de sus seres queridos y hasta con una deliciosa cena. Por lo menos eso aseguraron algunos amigos que dicen haber estado con ella el 24 de diciembre de 2024.

Dulce murió a los 69 años luego de una larga estancia en el hospital. Un año antes había sido diagnosticada con cáncer de riñón y fue operada para extraerle el tumor.

Aunque estaba optimista sobre su futuro, meses después tuvo una recaída de la que ya no se pudo recuperar.

La segunda tragedia de Los Chicos

Tony Ocasio, el cantante del grupo Los Chicos murió de manera repentina este 24 de diciembre. Un infarto provocó su muerte a los 58 años. Chayanne, quien fue su amigo en esa etapa en la que compartieron escenario con la boy band, reaccionó a la noticia de su muerte con un mensaje en su cuenta de Instagram en la que recordó el “montón de anécdotas” que vivieron en su infancia y juventud.

Ocasio fue el segundo integrante de Los Chicos que muere luego de Migue Santa.