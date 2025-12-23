Suscríbete
¡Ya llegó ‘Doménica Montero’! Mira el primer capítulo GRATIS con la nueva dueña de la pantalla

La exitosa fundadora de una casa hogar, se enamora a primera vista de su atractivo benefactor, Max Langer... ¿Él la dejará plantada en el altar?

Diciembre 22, 2025 • 
MrPepe Rivero
angelique-primera-escena-domenica-montero-5.jpg

Angelique Boyer inició grabaciones de “Doménica Montero”.

Octavio Lazcano

Desde hace medio año esperamos con ansias el estreno de ‘Doménica Montero’, que marca el regreso de Angelique Boyer a las telenovelas de TelevisaUnivision.

En ViX ya se estrenó y en plataformas digitales está disponible el primer capítulo completamente gratis. Mira:

En el primer capítulo de ‘Doménica Montero’ conocimos a un lobo vestido de oveja llamado ‘Max Langer’ (Diego Amozurrutia) que logra engañar a la protagonista, Angelique Boyer, para casarse con ella y apoderarse de su dinero.

Lo que no se esperaba ‘Max’ era que ‘Doménica’ y su padre tuvieron la prudencia de preparar un documento con el que él renuncia a la herencia de ella pese a ser su esposo.

Sin embargo, la prima de ‘Doménica’, ‘Kiara’ (Scarlet Gruber) es el verdadero amor de ‘Max’, y de ambos es el plan de quitarle millones a ‘Doménica’ para huir y ser felices.

Eso es parte de lo que se puede ver en el primer capítulo de ‘Doménica Montero’, que establece los inicios de las heridas que convertirán a la protagonista en una mujer fuerte que reclamará ser la dueña de todo lo que desee.

Doménica Montero angelique boyer
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
