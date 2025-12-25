Suscríbete
Yolanda Andrade reaparece en VIDEO, festeja la Navidad y presenta a su mamá

La conductora reveló por qué aceptó festejar la Navidad en esta ocasión

Diciembre 25, 2025 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade (2).jpg

Yolanda festejó la Navidad con su familia

Instagram

Yolanda Andrade alarmó a sus amigos y seguidores hace dos semanas cuando tuvo que ser hospitalizada.

Algunos de sus amigos, como el conductor Jorge Carbajal, comentaron que la salud de “Joe” estaba deteriorada porque su “cuerpo se había cansado”.
Para tranquilidad de todos, Yolanda reapareció esta Navidad con un mensaje grabado en video y publicado en su cuenta de Instagram.

“Público conocedor, como ustedes saben no festejo mucho la Navidad”. dice Andrade, quien se nota bastante recuperada.

La conductora de “Montse y Joe” muestra todavía algunas dificultades para hablar pero es evidente que ha superado la crisis de salud que la llevó al hospital.
Yolanda dijo que aceptó el festejo navideño de este 2025 porque mucha de su familia quiso venir a México para verla. Por ejemplo, vio su sobrino que vive en Luxemburgo, además de familiares que llegaron desde Colombia y Estados Unidos.

“Gracias por organizar esta cena familiar a mi cuñado Sergio y a mi hermana Marilé. Con mucho amor yo les deseo que se la pasen muy bien y a mi querido Culiacán: mis bendiciones”.

La emoción de ver su mamá

Yolanda Andrade publicó horas más tarde otro video en el que muestra a su madre, que pocas veces hace apariciones públicas.
Con un divertido atuendo navideño, Yolanda la graba mientras de fondo se escucha la canción “Mamá” del grupo Timbiriche.

La mamá de Yolanda se ve divertida y haciendo señas de amor.
La voz de la conductora se escucha también con una frase amorosa.
“Qué linda se ve mamá”.

Yolanda Andrade
Alejandro Flores
