Chayanne está de luto en plena Noche Buena: muere su amigo Tony Ocasio, integrante de Los Chicos

“Cuántos ensayos, cuantas anécdotas”, escribió Chayanne cuando se informó la muerte de Tony Ocasio a causa de un infarto.

Ocasio, de 58 años, fue compañero de Chayanne en Los Chicos, ese grupo infantil y juvenil que fue parte del auge de este tipo de bandas con exponentes como Los Chamos y Menudo.

Los Chicos también fue el origen de otras estrellas como Rey Díaz y José Miguel Santa. Éste último también ya muerto en 2019, y también de un infarto. A ellos se les recuerdo por haber formado parte de la alineación original de esta boy band que tuvo éxitos como “Ave María” y “Será porque te amo”, con los que recorrieron países de América Latina con giras masivas.

La banda estuvo activa durante cinco años pero en 1983 se anunció la salida de Chayanne y entonces tuvo un declive.

¿Quién era y de qué murió Tony Ocasio?

Ocasio, reporta el periódico El Nuevo Día de Puerto Ric, Ocasio se destacó por su carisma, presencia escénica y potente interpretación, convirtiéndose en uno de los favoritos del público.

“Canciones como “Ave María”, “Será porque te amo”, “Mamma mía” y otros éxitos consolidaron a Los Chicos como uno de los grupos juveniles más exitosos de su época, llenando escenarios y conquistando audiencias en Puerto Rico, Centroamérica y Sudamérica”, reportó el diario.

Chayanne publicó también dos fotografías de la época en la que aparecen los cuatro integrantes originales de la banda.

Agregó un mensaje que genero cientos de reacciones en su cuenta de Instagram:

“Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre”.

De acuerdo con los reportes de la familia, Tony Ocasio murió de un infarto. Tenía 58 años. Descanse en paz.

