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Kunno defiende a Nodal y Ángela Aguilar: pide a sus críticos que se callen y muestra dos misteriosas fotos

El creador de contenido hizo frente a las versiones de que hay una crisis en el matrimonio de sus amigos

Abril 24, 2026 • 
Alejandro Flores
kunno angela y nodal.jpg

Kunno estraría con Nodal y Ángela en Zacatecas

TikTok

Kunno, tras su expulsión de La casa de los famosos de Telemundo, ha retomado su vida cotidiana, incluyendo su amistad con Nodal y Ángela Aguilar.

Incluso mientras estuvo dentro del reaity show, el influencer y creador de contenido tuvo algunos pleitos con otros integrantes al tener que defender a los cantantes. Con el Divo, por ejemplo, terminó a gritos luego de que lo acusó de ser un “lamebotas” de Ángela. Kunno le respondió con el argumento de que su amistad con la cantante es de muchos años atrás y no tiene nada que ver con “aprovecharse de su fama”.
Al salir de La casa de los famosos, Kunno se topó con una ambiente enrarecido alrededor de sus amigos, que han pasado al menos tres escándalos en los meses recientes.
TE RECOMENDAMOS: Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían SEPARADOS y al borde del divorcio: Esto se sabe
Primero Nodal se enfrentó con Cazzu por los permisos de su hija Inti para viajar al extranjero, luego Ángela fue señalada por tener escasa venta de boletos en su gira por el sur de Estados Unidos, y finalmente, hace una semana comenzaron a circular versiones de que Nodal y Ángela están en una crisis de pareja.

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La respuesta de Kunno a las versiones de la supuesta crisis de Nodal y Ángela

Kunno decidió responder a esas noticias con dos fotos y un video. En su papel de amigo de ambos, el creador de contenido aparentemente los acompaña estos días a un viaje de vacaciones en Zactecas, tanto en el rancho el Soyate (de la familia Aguilar) como el rancho propiedad de los cantantes.
Una de las fotos los muestran a bordo de un avión privado en el que aparecen jugueteando en uno de los asientos. Kunno y Ángela se enciman en Nodal, de quien solo se alcanza a ver una parte de su cara.
En otra de las imágenes están solamente los cantantes con una iluminación que apenas permite identificarlos con un atardecer precioso de fondo.

kunno angela y nodal (1).jpg

Kunno y Ángela y Nodal, juntos

Instagram

Fans y odiadores pelearon en los comentarios de la publicación sobre la autenticidad de la foto. Los detractores de la pareja aseguran que se trata de imágenes viejas o manipuladas, mientras que los seguidores están convencidos de que son pruebas irrefutables de que la pareja está libre de cualquier crisis.

Un video contundente contra los odiadores de Nodal

Kunno se puso rudo contra sus odiadores y los de Nodal y Ángela a través de un video en el que hizo fonomímica con una canción de Kenia Os.
“Tú qué sabes estúpido / Tú qué vas a saber” , dice la parte de la canción que publicó Kunno junto con el letrero: Yo con esas personas que opinan de la vida privada de mis amigos”.

@.kunno

por no tener información prefieren inventarse mil novelas y no están ni poquito cerca de la verdad.

♬ Slay (tú qué sabes) - Kenia Os

Además, agregó en la descripción del video una frase demoledora en contra de quienes han divulgado la idea de que Nodal y Ángela viven una crisis de pareja.

“Por no tener información prefieren inventar mil novelas y no están ni poquito cerca de la verdad”.

Christian Nodal
 Ángela Aguilar
 Kunno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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