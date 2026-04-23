Mhoni Vidente descubre por qué Nodal canceló la boda con Ángela Aguilar y no es por falta de amor

Mhoni Vidente vio el futuro de Christian Nodal y Ángela Aguilar a través de las cartas del tarot.

La vidente resolvió así la duda sobre el supuesto rompimiento entre los cantantes, que se casaron por el civil hace dos años y que habían anunciado que la boda religiosa sería en mayo de 2026.

Nodal y Ángela habrían discutido fuertemente tras la publicación del video “Un vals”, en el que aparece una actriz con una imagen que aparentemente fusiona rasgos físicos de Cazzu y de la propia Ángela.

Aunque el cantante asegura que él no tuvo conocimiento de la actriz contratada ni decidió el contenido visual del video, surgieron muchas versiones en las que se aseguró que habían discutido tan fuerte que cancelaron la boda religiosa.

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Ahora Mhoni Vidente revela la verdad según las cartas del taror.

“Si tu me dices si están separados en ese momento, yo te digo que no. Todo lo que se manejó del video es un marketing por parte del papá de Nodal”.

¿Dónde será la boda de Nodal y Ángela Aguilar?

Aunque acepta que es posible que puedan discutir o incluso pelear como cualquier pareja, Mhoni dice que siguen juntos y, de hecho, de vacaciones en Barbados.

“Sí creo que se puedan pelear pero ella esta muy enamorada de él”.

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Respecto a la boda, la vidente alcanzó a ver en las cartas lo que sucederá después de la cancelación de los planes de mayo.