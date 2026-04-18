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Dagna Kills inicia proceso legal contra Nodal por el video “Un vals": esto es lo que pide

La modelo mexicana radicada en España dice que no se callará a pesar de las presiones que recibe

Abril 17, 2026 • 
Alejandro Flores
dgana kills.jpg

Dagna dice que fue engañada

Tiktok

Dagna Kills cumplió su advertencia: ya comenzó acciones legales en contra de Nodal y el equipo que produjo el video de la canción “Un vals”.

La modelo mexicana radicada en España fue contratada, asegura, como “figurante”, es decir, una especie de extra con apariciones especiales en el video.
Asegura que eso creyó hasta que vio el video en Youtube y se dio cuenta de que ella era la protagonista, lo que la llevó a reclamar públicamente.
Dagna ha dicho que este engaño es solamente uno de los puntos que la llevaron a contratar abogados, ya que además de todo, ni siquiera le han pagado.
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¿Qué piden los abogados de Gagna Kills?

La polémica explotó el mismo día del estreno de “Un vals”, ya que fue evidente que el look que usó Dagna en el video es una alsuión directa a Cazzu y a Ängela Aguilar.

Ella se deslindó de esas decisiones creativas pero también lo ha incluido en la denuncia.
Crespo Barrera es el busfete de abogados contratado por Dagna a partir de este 17 de marzo.

“Nuestra representada no solo ha sido objeto de ataques descalificaciones y expresiones denigrantes en espacios públicos y redes sociales, sino también de diversas incidencias relacionadas con la forma en que fue gestionada su participación profesional en dicho proyecto”, dice el comunicado emitido por el bufete.

Nodal asegura que no estaba enterado de las decisiones creativas del director y por tanto no se siente involucrado en la demanda dela modelo.

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El comunicado expone que por ahora todavía no se ha hecho la denuncia ante las autoridades pero que ya entraron en contacto con los abogados de la producción de Nodal.

“En relación con las afectaciones que ha resentido actualmente se mantienen acercamientos encaminados a buscar una solución seria viable y adecuada para las partes involucradas”.

Christian Nodal
 Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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