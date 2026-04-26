Al interior del rancho de Nodal y Ángela Aguilar en el que demostraron que aún se aman

Este fin de semana fue muy importante para los Nodal-Aguilar ya que se dedicaron a demostrar que siguen juntos y amándose.

Luego de la publicación del video “Un vals”, la pareja quedo en medio de una polémica por la aparición de una modelo con un look muy parecido al de Cazzu e incluso con algunos rasgos de la propia Ángela.

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Surgieron entonces versiones de que estaban en crisis. Para borrar esa idea, se fueron a su rancho en Zacatecas en compañía de su amigo Kunno (quien de hecho los llama “mis papás”).

Nodal llegando la casa del rancho Instagram

Cabalgatas vespertinas de Nodal y Ángela Aguilar

Mostraron entonces videos de su estancia en el que se puede apreciar el ambiente campirano y la extensión impresionante de sus llanuras.

Videos de una cabalgata a lo largo de la brecha principal del rancho permite ver a Nodal montando el caballo que Ángela le regaló en uno de sus cumpleaños.

Kunno siempre con ellos Instagram

Ángela también compartió videos de la cabalgata a la que se sumó Kunno, quien siempre iba detrás y grabando para su propia cuenta de TikTok.

En otros videos, Nodal mostró un poco del interior de la casa, en la que se ve una alberca y una construcción de estilo neocolonial española, propia de las haciendas de México en el siglo XIX y XX.

Esa misma alberca la mostró Kunno en otros videos que hizo como contenido para sus seguidores.

