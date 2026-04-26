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Al interior del rancho de Nodal y Ángela Aguilar en el que demostraron que aún se aman

La pareja compartió videos de su estancia en Tayahua, la tierra original de los Aguilar

Abril 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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Cabalgata al atardecer de Nodal y Ángela Aguilar

Instagram

Este fin de semana fue muy importante para los Nodal-Aguilar ya que se dedicaron a demostrar que siguen juntos y amándose.

Luego de la publicación del video “Un vals”, la pareja quedo en medio de una polémica por la aparición de una modelo con un look muy parecido al de Cazzu e incluso con algunos rasgos de la propia Ángela.
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Surgieron entonces versiones de que estaban en crisis. Para borrar esa idea, se fueron a su rancho en Zacatecas en compañía de su amigo Kunno (quien de hecho los llama “mis papás”).

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Nodal llegando la casa del rancho

Instagram

Cabalgatas vespertinas de Nodal y Ángela Aguilar

Mostraron entonces videos de su estancia en el que se puede apreciar el ambiente campirano y la extensión impresionante de sus llanuras.
Videos de una cabalgata a lo largo de la brecha principal del rancho permite ver a Nodal montando el caballo que Ángela le regaló en uno de sus cumpleaños.

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Kunno siempre con ellos

Instagram

Ángela también compartió videos de la cabalgata a la que se sumó Kunno, quien siempre iba detrás y grabando para su propia cuenta de TikTok.

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Alejandro Flores

En otros videos, Nodal mostró un poco del interior de la casa, en la que se ve una alberca y una construcción de estilo neocolonial española, propia de las haciendas de México en el siglo XIX y XX.
Esa misma alberca la mostró Kunno en otros videos que hizo como contenido para sus seguidores.

Christian Nodal
 Ángela Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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