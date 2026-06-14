Dónde puedes encontrar a Merlín, el pato mundialista viral que enterneció las redes sociales

México sigue superando a la IA, y en las calles existe un fanático de la Selección Mexicana que se pasea con su playera verde... Pero es un pato, llamado Merlín.

En redes sociales se viralizaron imágenes del tierno pato que sigue fiel a su familia, un niño y una madre trabajadora que vende aguas y refrescos en la capital mexicana.

Durante la celebración en el Ángel de la Independencia por la victoria de 2-0 contra Sudáfrica tras la inauguración, se viralizó el pato y N+ lo encontró.

Merlín tiene dos años, y su familia está acostumbrada a tener patos; explicaron que lo domesticaron, pues cuando era pequeño se asustaba del ruido y la calle. Pero ahora, Merlín hasta asusta a los perros y gatos que se atreven a acercarse a él y su familia.

¿Dónde puedes encontrar al pato Merlín?

Usuarios de redes sociales ayudaron a encontrar al pato, que es comerciante con su familia, quienes venden aguas entre los aficionados y turistas que visitan el Centro Histórico de la CDMX.

Merlín se pasea en la Alameda Central, y su dueña Carla Gómez es vista entre Balderas y Bellas Artes. La familia vive en la colonia Doctores, y aseguran que los mismos clientes le regalan zapatitos al pato, para que no se lastime con el asfalto.

En redes sociales ya piden que los lleven al estadio, a vivir la emoción de apoyar a la Selección Mexicana, que en sus redes sociales ya publicó una fotografía en reconocimiento.