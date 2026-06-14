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Murieron en accidente de helicópteros el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi | VIDEO

Descansen en paz.

Junio 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Murieron en accidente de helicópteros el cantante Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi en Río de Janeiro

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Dos helicópteros chocaron a pocos metros del suelo en Río de Janeiro, lo que provocó la muerte de varias personas este domingo 14 de junio.

Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.

El accidente se produjo alrededor de las 9.00. Según medios locales, el Cuerpo de Bomberos encontró cinco de las víctimas dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero.

Uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos, y se incendió tras el impacto. Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles que estaban estacionados. Una espesa columna de humo negro se elevó sobre la zona.

Las víctimas mortales son:
Oliver Tree – Cantante estadounidense
Lucas Vignale – director argentino
Gaspar Prim – youtuber argentino
Lucas Brito Chaves – director argentino
Alexandre Souza – piloto
Charles Marsillac – piloto del otro helicóptero

Debido a la fuerza del impacto, partes de las aeronaves salieron despedidas y alcanzaran comercios cercanos.

Muerte Accidentes Aéreos
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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