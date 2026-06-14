Arturo Peniche brilló en “Mi Rival” y nos confiesa los sacrificios: “Yo sigo dando la misma entrega”

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Arturo Peniche continúa vigente en la pantalla chica y agradecido con cada oportunidad que la vida le pone enfrente; actualmente forma parte de la telenovela Mi rival, producción de Carmen Armendáriz grabada completamente en locaciones de San Luis Potosí, un proyecto que, asegura, disfrutó profundamente.

“Estoy muy agradecido con la vida, con Televisa, con Carmen por este personaje tan padre que es Gustavo Rodríguez, me divertí muchísimo haciéndolo, primera telenovela que se hace, tengo entendido, todo en exteriores, no hicimos foro aquí en México para nada, hicimos todo en San Luis y eso es muy atractivo porque le da frescura a todo el proyecto”.

“Lo que más me dolía es que tenía que estar lejos de mi familia y ahora que tengo a mis nietos realmente los he visto poco porque esto requirió de mucho esfuerzo, luego regresé, me tuve que ir a otro trabajo y esta parte es la complicada, pero bueno, es parte del trabajo, es parte del sacrificio que se hace, a veces uno quisiera estar todo el tiempo, pero no se puede”.

Sobre Gustavo Rodríguez, su personaje en la historia, Peniche explicó que buscó darle humanidad y alejarlo del clásico villano de melodrama.

“Me divertí mucho porque tuve el chance de poder crear junto con los directores, ya estaba escrito el personaje, yo nada más lo que hice fue darle esa sustancia natural y no hacerlo realmente villano, quise hacerlo como una persona que padece un problema que se llama compulsión por el dinero, un hombre demasiado obsesivo, compulsivo e impulsivo”.

Curiosamente, en la vida real, Arturo Peniche mantiene una relación completamente distinta con el dinero.

“Soy muy desprendido, soy un hombre administrado, soy un hombre que no derrocha el dinero más que cuando debe hacerlo; es decir, cuando me voy de viaje, cuando ando de paseo o hago una comida en casa con los nietos, no soy un hombre que despilfarre el dinero, lo cuido, trato de disfrutar y guardar”.

Además, reconoció que en algún momento atravesó etapas complicadas por no tener prudencia financiera, algo que le dejó grandes enseñanzas.

Aunque el público lo identifica principalmente por sus telenovelas, Arturo Peniche también ha desarrollado una faceta como cantante, en 2013 lanzó el disco Infiel, su quinta producción musical, inspirada en el regional mexicano y acompañada de temas ligados a la telenovela Qué bonito amor, años después presentó Bandera blanca, proyecto con el que cumplió uno de sus mayores sueños artísticos, y ahora acaba de lanzar el tema Mi rival al lado de Edwin Luna y Gabriel Flores conectado con la telenovela en la que actualmente lo vemos. El actor ha declarado en distintas entrevistas que originalmente quería dedicarse a la música antes de triunfar en la actuación.

“El actor puede pasar mucho tiempo sin trabajar, es algo que he aprendido aquí, en algún momento me tocó vivirlo por no cuidar las cosas o no tener una prudencia económica, así que hoy por hoy trato de ser más administrado, aunque a veces hay gastos que no puedes evitar y tienes que llevarlos a cabo, ni modo, así es la vida”.

Recientemente, el actor celebró un cumpleaños muy distinto a los anteriores, alejado de fiestas y rodeado únicamente de tranquilidad y familia.

“Un cumpleaños diferente, desayuné con mi hija, con su novio, mi esposa y yo; estuvimos los cuatro porque todos los demás andaban de viaje, inclusive los nietos, me la pasé muy rico porque almorcé, me fui a mi casa, me puse a escribir un poco, a arreglar algunas cosillas pendientes y me la pasé acostadito todo el día viendo películas con mi esposa, es la primera vez que no hago fiesta o un reventón, no tenía ganas, quería estar, así como estuve”.

Lejos de preocuparse por la edad, Peniche asegura que hoy disfruta más que nunca cada etapa de su vida y de su carrera.

“Yo disfruto todos los días, día a día voy sumando y trato de no futurizar mucho, trato de estar muy consciente de hoy y dar lo mejor de mí el día de hoy, no pienso si me vuelvo más viejo o si de alguna manera carezco de alguna agilidad, trato de ser objetivo y decir: ‘Bienvenidos los años, bienvenida la vida’, no todos tenemos la oportunidad de decir: ‘A mi edad aquí sigo y, sobre todo, laborando’”.

La disciplina, puntualidad y entrega son, para él, las claves que le han permitido mantenerse vigente por tantos años. “Yo sigo dando la misma entrega, sigo entregándome con los compromisos que adquiero, siempre al 100, trato de ser un hombre disciplinado, siempre llegar puntual, estudiado con lo que tengo que hacer, con todos los ensayos de mesa en mi cabeza, intento que no fallen las cosas, que los engranes embonen bien; esta parte siempre la he cuidado y creo que eso es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy en mi trabajo y sobre todo con el alma alegre”.

Y aunque reconoce que el camino no siempre ha sido sencillo, asegura que incluso en los fracasos ha encontrado aprendizajes importantes.

“Desde que tenía siete añitos me di cuenta que esto era lo que quería y para eso me preparé muchísimo, tuve muy buenos maestros. Verme ahora en pantalla es darme cuenta que sigo estando, y esa parte es de agradecimiento a la disciplina que me ha dado la vida y a las oportunidades que de alguna manera no dejo que se vayan, porque yo hasta de los fracasos he aprendido, si he fracasado es porque lo he intentado”.

Finalmente, el actor compartió la filosofía con la que hoy enfrenta cada etapa de su vida. “Uno tiene que escuchar la vida; si crees en Dios, si crees en el universo, en las plantas o en ti mismo, que es en el primero en que tienes que creer, siempre va a existir una coma después de lo que acabas de hacer, yo siempre le agrego una coma a mi vida”.