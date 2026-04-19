“La rosa de Guadalupe” lanza capítulo del grupo de k-pop “TBS"; el fandom lo critica y Netflix reacciona

El capítulo 2331 de “La Rosa de Guadalupe” despertó la curiosidad del Army, uno de los fandoms más numerosos, activos y creativos del k-pop.

Las Armys son seguidoras de BTS, el grupo más popular a nivel internacional de la llamada tercera generación de este pop coreano. Surgido en 2013, ha pasado por varias polémicas y la más reciente significó una pausa de tres años ya que sus integrantes tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio en su país.

Su regreso a los escenarios incluye conciertos en México, donde serán transmitidos en vivos a través de Netflix, plataforma que los tiene como una parte estelar de su contenido.

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¿Cómo se llama BTS en el capítulo de La rosa de Guadalupe?

Ese es el contexto del capítulo de estreno de “La rosa de Guadalupe”, aunque tuvieron que hacer algunas modificaciones en el libreto para referirse a este fenómeno.

En vez de BTS, las protagonistas son fans de “TBS"; pero es evidente que es una referencia al mismo grupo ya que estas dos adolescentes hablan de que esperaron durante tres años para que sus integrantes terminaran el servicio militar.

También dicen que están emocionadas porque “una plataforma” hará la transmisión del “Comeback”, que es el título general que se ha dado a las actividades con las que BTS regresa a los escenarios.

En redes sociales, las Armys mexicanas de verdad recibieron el capítulo con escepticismo y algunas de ellos recordaron que se trata de una marca registrada.

Por tanto, comenzaron una campaña para pedir a Netflix que aprovechara el capítulo de “La rosa de Guadalupe” para producir su propio documental sobre este fandom que tiene historias heroicas en diferentes partes del mundo.

En México, por ejemplo, lograron derrotar a Ticketmaster, el gigante de la venta de boletos, para que transparentara los costos de las entradas para los conciertos en nuestro país.

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El capítulo de La rosa de Guadalupe, como suelen ser todos, presenta una problemática mucho más social al abordar el tema de las Army.

La historia es sobre una de estas dos adolescentes que en su afán de conseguir un boleto para el “Comeback”, contacta a un revendedor que en realidad es miembro de una red de trata de personas.

La petición de las Army de crear un documental efectivamente llegó hasta Netflix Latinoamérica, que desde su cuenta en X, donde reposteó un fragmento del episodio.

El capítulo de “La rosa de Guadalupe” muestra al final un mensaje de lo importante que es la supervisión de los adultos sobre el contenido al que tienen acceso los adolescentes.

