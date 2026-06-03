Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Gana PASES DOBLES para la obra “Ni con ellas, ni sin ellas” en el Teatro Broadway

Estuvimos en camerinos con el elenco.

Junio 03, 2026 • 
Liliana Lejarazu
niconellas.jpg

“Ni con ellas, ni sin ellas”.

Octavio Lazcano

En Ni con ellas, ni sin ellas del productor Omar Suárez, vemos a Guillermo, Carlos y Julián reunirse en el bar de su amigo Tatino que se encuentra cerrado especialmente para celebrar que Luis, uno más del grupo, por fin se decidió a separarse y dejar a su mujer. Mientras esperan a que llegué Luis y al calor de las copas se descubrirán grandes secretos.

Los cuatro amigos cuentan de manera muy divertida lo difícil y hasta peligroso que es convivir con el sexo femenino, aunque al final se pregunten ¿por qué será que las queremos tanto?

Pedro Moreno nos confesó que también ha tenido noches de esas: “Creo que cualquier que diga que no ha tenido una noche complicada probablemente está mintiendo, pero también aprendes que el verdadero carácter no está en la fiesta, sino en cómo manejas las consecuencias y cómo maduras con el tiempo”.

“Ni con ellas ni sin ellas” se presenta en Sala Broadway del Centro Cultural Manolo Fábregas los sábados y domingos.

Puedes ganar boletos al participar en nuestra dinámica en Instagram:

@tvynovelas

La obra “Ni con ellas ni sin ellas” se presenta en Sala Broadway del Centro Cultural Manolo Fábregas los sábados y domingos en CDMX. #teatro #niconellasnisinellas #omarsuarez

♬ sonido original - TVyNovelas

teatro Silverio Rocchi
Liliana Lejarazu
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Mitzy-Thalia.jpg
Famosos
Mitzy asegura que “la carrera de Thalía SE ACABÓ” cuando él dejó de diseñarle sus vestidos
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emiliano-Aguilar-demanda.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar explota contra la hija de Carmen Salinas POR DEMANDARLO: “dije puras verdades”
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Torres.jpg
Famosos
Reaparece protagonista de ‘La hija del jardinero’; se alejó de la actuación ante EL CÁNCER Y LA BANCARROTA
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luchador-Tempo.jpg
Famosos
Querido luchador mexicano sufre trágica muerte; FUE ATROPELLADO mientras se dirigía a la arena a dar función
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Perro-auto.jpg
Viral
Un perro LE DISPARÓ a una mujer con una escopeta; estaba dentro de un auto y ella cruzaba la calle
El dueño del carro no estaba en el vehículo en el momento del accidente en el que la víctima resultó herida.
Junio 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Ortiz-de-Pinedo.jpg
Famosos
Jorge Ortiz de Pinedo confiesa que estuvo “a punto de perder la vida” POR UN INFARTO; ¿cómo se encuentra?
Hace unos días, se desató el rumor de que el actor había fallecido.
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ex-James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”
Hace apenas unos meses, perdió la vida el protagonista de ‘Dawson’s Creek’ a causa de cáncer.
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Julio-Ibanez.jpg
Famosos
Liberan a Julio Ibáñez, el reportero de TUDN, tras dos meses PRESO Y EN CUSTODIA en Sudáfrica
El periodista deportivo y su camarógrafo no podían abandonar el país mientras eran investigados por terrorismo.
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez