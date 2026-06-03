Gana PASES DOBLES para la obra “Ni con ellas, ni sin ellas” en el Teatro Broadway

En Ni con ellas, ni sin ellas del productor Omar Suárez, vemos a Guillermo, Carlos y Julián reunirse en el bar de su amigo Tatino que se encuentra cerrado especialmente para celebrar que Luis, uno más del grupo, por fin se decidió a separarse y dejar a su mujer. Mientras esperan a que llegué Luis y al calor de las copas se descubrirán grandes secretos.

Los cuatro amigos cuentan de manera muy divertida lo difícil y hasta peligroso que es convivir con el sexo femenino, aunque al final se pregunten ¿por qué será que las queremos tanto?

Pedro Moreno nos confesó que también ha tenido noches de esas: “Creo que cualquier que diga que no ha tenido una noche complicada probablemente está mintiendo, pero también aprendes que el verdadero carácter no está en la fiesta, sino en cómo manejas las consecuencias y cómo maduras con el tiempo”.

“Ni con ellas ni sin ellas” se presenta en Sala Broadway del Centro Cultural Manolo Fábregas los sábados y domingos.

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