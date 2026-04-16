¡’La Rosa de Guadalupe’ lo volvió a hacer!: presenta su capítulo sobre los ‘THERIANS’ y desata críticas

Como ya es costumbre, ‘La Rosa de Guadalupe’ volvió a abordar un tema que se volvió tendencia en las redes sociales: los ‘therians’, este movimiento que se popularizó entre los jóvenes este 2026 a nivel mundial.

En el más reciente capítulo de la emisión cuentan todo sobre esta tribu urbana, los problemas que enfrentan, cómo se identifican y cómo se relacionan con sus seres queridos.

El episodio es protagonizado por ‘Elvin’, un adolescente de 16 años que se une a un grupo donde se identifican como zorros, perros, gatos, entre otros animales.

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“’Elvin’, de 16 años, se siente solo en casa por la ausencia de sus padres. En la escuela, ‘Damiana’ lo humilla al admitir que sólo lo usaba para la tarea. Destrozado, llega a casa y encuentra a un perro abandonado en el que ve su propio reflejo”, se lee en la descripción del video.

Los muchachos encuentran en un parque un sitio ideal para expresarse, sin embargo, los vecinos se quedan desconcertados al ver que actúan como animales y los comienzan a grabar.

“’Elvin’ y ‘Mireya’ enfrentan burlas tanto fuera como dentro de casa por ser ‘Therians’, hasta que la mamá de ‘Elvin’ decide actuar y buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde”, se lee.

Tras el escándalo que se desató, los padres de los jóvenes toman cartas en el asunto y buscan a un especialista para entender por qué sus hijos actuaban de esa manera.

Las críticas al capítulo de los ‘therians’

En el universo digital se hicieron virales algunos fragmentos del episodio de ‘La Rosa de Guadalupe’ y varios usuarios compartieron su opinión, algunos consideraron que la producción brindó buena información sobre el tema, aunque otros aseguraron que faltaron detalles a profundizar.

"¿Por qué critican a los Therians?”, “El próximo capítulo va a ser del chisme del Juan y la Kimberly”, “Me encantó el episodio, se nota que se tomaron el tiempo para investigar”, “Primera y última vez que creo que La Rosa va a hacer un buen capítulo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.