Adamari López vuelve en su mejor momento con "¿Quién es mejor?” a las estrellas: “Dios me pone donde debo estar”

Hay lugares que nunca se olvidan, aunque pasen los años. Basta volver a caminar por un pasillo, escuchar una voz conocida o sentir el olor de un foro encendido para que la memoria haga su trabajo. Eso fue exactamente lo que vivió Adamari López al reencontrarse con Televisa.

No fue solamente regresar a un estudio de televisión; fue volver al sitio donde su carrera cambió para siempre, donde México la convirtió en estrella y donde millones de personas aprendieron a quererla y también a odiarla deliciosamente, gracias a aquellas villanas inolvidables que marcaron finales de los noventa y principios de los dos mil.

Hoy, a sus 55 años, la actriz y conductora ha decidido poner una pausa a su vida en Miami para reencontrarse con México en ¿Quién es mejor?, el nuevo reality producido por Miguel Ángel Fox para TelevisaUnivision, que además representa su regreso oficial a la pantalla de las estrellas, 17 años después de la telenovela Alma de hierro.

“Estoy feliz, emocionada y contenta de regresar a mi casa, Televisa, contenta de presentarme nuevamente en la pantalla de las estrellas; hacía más de 15 años de no estar en un proyecto completo, aunque estuve el año pasado en ¿Quién es la máscara?, también del productor Miguel Ángel Fox, pero fue una participación muy cortita, ahora tengo la oportunidad de regresar con ¿Quién es mejor?, junto con El Diablito, Michelle Rodríguez, Yordi Rosado y Marie Claire Harp, en este programa que es para toda la familia y vamos a descubrir muchísimo talento. Así que estoy muy agradecida”, dijo a TVyNovelas.

¿Quién es mejor? llegará a las estrellas el próximo 7 de junio y reunirá actos sorprendentes, habilidades extraordinarias, talentos ocultos y presentaciones fuera de lo convencional. Desde canto, baile y acrobacias, hasta escapismo, magia, ventriloquia, comedia y espectáculos nunca antes vistos.

La conducción estará a cargo de Marie Claire Harp, mientras que Adamari formará parte del panel de expertos encargado de evaluar a los participantes y descubrir quién posee las habilidades más extraordinarias. Para ella, este proyecto llega en un momento profundamente significativo de su vida.

“Creo que todas las oportunidades son buenas y esta llega en un momento excelente, acabo de cumplir mis 55 años, y lo digo con orgullo, tengo salud, trabajo, y estoy disfrutando mi proceso de mamá con mi hija Alaïa que tiene 11, entonces estoy feliz de poder hacer lo que me gusta, de regresar a México en una plataforma tan importante como es Televisa, como es el canal las estrellas, en horario estelar, con grandes compañeros, con una propuesta familiar que me parece maravillosa, así que llega en un gran momento de mi vida”.

La recordada Ofelia del fenómeno televisivo “Amigas y rivales” reconoce que este regreso no solamente representa una oportunidad profesional, sino también un reencuentro emocional con el país que transformó su carrera para siempre.

“Cuando camino por los pasillos de Televisa se me vienen a la mente grandes recuerdos, grandes compañeros, aquí se impulsó mi carrera, porque yo trabajaba desde los seis años en mi tierra, Puerto Rico, había hecho novelas, pero la proyección y la parte internacional que me dio el venir a trabajar a México en las telenovelas, puso mi carrera en otro nivel, me dio más exposición, me dio más proyección, más notoriedad, me siguió puliendo y me fue subiendo. Por eso pienso que mi país fue una gran plataforma para comenzar, pero México fue el lugar que impulsó mi carrera y a quien le debo la posición que tengo hoy como figura del espectáculo”, confesó.

EL MOTOR DE SU VIDA: SU HIJA

Adamari también considera que ¿Quién es la máscara? puede convertirse en una gran oportunidad para personas que buscan abrirse camino dentro del espectáculo.

“En cuanto al programa, nosotros somos como una ventana, una puerta, pero la gente que viene no se debe desanimar sino los escogemos (...), tienes que exponer tu talento, seguirte puliendo y seguirte educando para que puedas llegar a ese nivel que quieres”, reflexionó.

Más allá de las luces y las cámaras, la puertorriqueña vive actualmente una de las etapas más felices de su vida gracias a Alaïa, quien se ha convertido en el centro absoluto de sus prioridades. Hablar de ella le cambia inmediatamente el rostro.

“Estoy feliz, siento que el tiempo ha pasado demasiado rápido, Alaïa ya está lista para pasar a la secundaria, siento que el tiempo ha volado”, compartió orgullosa a nuestra publicación.

La conductora nos confesó que durante mucho tiempo decidió poner en pausa algunos proyectos para acompañar de cerca el crecimiento de su hija.

“Le he dedicado tiempo a la crianza y educación de mi niña; después de padecer cáncer y superar la enfermedad me costó mucho trabajo tenerla, así que he querido darle una buena base de compañía, que no sienta que mamá está alejada tanto tiempo”, reveló con honestidad.

La actriz reconoce que encontrar equilibrio entre la maternidad y el trabajo sigue siendo un aprendizaje constante.

“Estoy buscando ese balance de ser una mamá presente, pero no sobreprotectora, pero estoy feliz de verla desarrollarse, de verla tomando los pasos de lo que quiere lograr, y siendo una niña responsable y estudiosa, así que me llena de mucho orgullo”, explicó.

Mientras se prepara para el estreno de ¿Quién es mejor?, Adamari disfruta cada instante de este nuevo comienzo. Regresa más madura, más segura y profundamente agradecida con la vida. Y aunque han pasado 17 años desde que grabó Alma de hierro, basta verla caminar nuevamente por Televisa para entender que algunas historias nunca terminan. Hay amores, como el suyo con México, que simplemente esperan el momento perfecto para volver a encontrarse.