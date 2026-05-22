TelevisaUnivision apuesta por 2 comediantes, una actriz y un locutor para ser los expertos de nuevo reality

"¿Quién es mejor?” comenzará el 7 de junio por las estrellas.

La conductora será Marie Claire Harp, para quien este proyecto es algo más que su primera oportunidad estelar, ya que representa también un triunfo emocional luego de su falla en La Casa de los Famosos.

Ella misma ha dicho que después del reality show en el que fue eliminada en la primera semana, la venezolana pensó que había desaprovechado su única oportunidad de triunfar en México.

Ahora, sin embargo, tiene un nuevo reto como la conductora principal de este programa de concursos en el que personas ordinarias mostrarán sus talentos y habilidades extraordinarias.

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Los concursantes serán juzgados por un panel de expertos compuesto por una actriz, dos comediantes y un conductor.

El anuncio oficial se hizo este miércoles:

“Adamari López, Yordi Rosado, Michelle Rodríguez y El Diablito formarán el panel de Expertos que se encargarán de encontrar los talentos más sorprendentes y las más insospechadas habilidades. Los Expertos pondrán a prueba su intuición y su capacidad para llegar a acuerdos con el objetivo de descubrir a los mejores talentos, pero, sobre todo, de disfrutar cada momento del proceso, en una dinámica impredecible donde la moneda siempre está en el aire”, publicó la televisora en un comunicado.

Adamari López, quien tiene una trayectoria importante como actriz de telenovelas pero luego viró hacia la conducción, en la que ha sido igual de exitosa en la televisión hispana de Estados Unidos.

“Es una de las personalidades más queridas y respetadas del entretenimiento hispano, se suma a este grupo de Expertos gracias a su versatilidad artística y carisma como presentadora. En "¿Quién es mejor?” tendrá la misión de intuir el talento de los participantes y conectar de manera cercana y auténtica con el público”.

El segundo Experto es Yordi Rosado, que saltó al éxito junto con Adal Ramones en el programa “Otro Rollo”. Actualmente se desarrolla tanto en televisión como radio y Youtube.

“Será el encargado de evaluar a los aspirantes que aseguran poseer talentos únicos. En este show pondrá en juego su agilidad mental y su creatividad para descubrir el talento peculiar de los concursantes”.

El tercer lugar lo ocupa Michelle Rodríguez, comediante que en televisión tuvo una popularidad masiva con el programa 40 y 20 pero que también es una standupera destacada y actriz de teatro talentosa.

“Aportará su habilidad para transitar con naturalidad entre el humor ácido y su espontaneidad”.

El último puesto es de Mauricio Barrientos, mejor conocido como El Diablito, y que ha desarrollado un humor ácido y provocador.