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Actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ protagoniza pelea de tránsito y termina ENSANGRENTADO Y CON LESIONES en los ojos

Se sabe que fue agredido físicamente por otro automovilista luego de hacerse de palabras por maniobras en pleno tráfico.

Junio 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El actor de ‘La Rosa de Guadalupe’, Joan Kuri’ terminó con lesiones en los ojos tras incidente vial.

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“Se empezó a meter más como montachoques...yo ya no podía avanzar, se bajó, me sacó, hago el carro y me empezó a golpear”.

Un actor de ‘La Rosa de Guadalupe’ sufrió lesiones en los ojos derivadas de un altercado vial.

Primeros reportes indican que la tarde del pasado 31 de mayo, en el Estado de México y sobre el Periférico, Joan Kuri fue agredido físicamente por otro automovilista luego de una discusión derivada de maniobras de tránsito.

Según la versión del actor, el atacante le cerró el paso al incorporarse a la lateral del Periférico. Luego, lo insultó, hizo señas obscenas, aceleró y, tras colocarse frente al vehículo de Kuri, descendió y lo golpeó en múltiples ocasiones.

Dos acompañantes viajaban con el actor de 31 años, quien afirma que intentó protegerlos durante la agresión, mientras el atacante intentaba darse a la fuga.

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Así fue la agresión contra Joan Kuri

El intercambio de insultos habría sido sólo el inicio. Y es que después, el otro conductor realizó maniobras peligrosas para cerrarle el paso a Kuri y bajó de su automóvil para comenzar a agredirlo físicamente.

De acuerdo con el relato del actor: “me empezó a golpear y luego se intentó fugar”.

El histrión habría impedido que el atacante huyera luego de introducir su mano por la ventanilla del carro y exigiéndole que permaneciera en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

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Durante la confrontación, el actor logró grabar el rostro y las placas del otro conductor, además de solicitar ayuda al 911. Cuando la policía arribó al sitio, el presunto agresor presentaba la playera rota y evidentes signos del altercado. Testigos presenciaron la escena y colaboraron en los primeros reportes realizados por las autoridades estatales.

“En una cuchilla para entrar al periférico, un tipo me empezó a hacer señas, groserías y yo nada más me reí no y me seguí de frente y en eso veo como empieza a acelerar, pero no le importó, o sea se empezó a meter más como montachoques...yo ya no podía avanzar, se bajó, me sacó, hago el carro y me empezó a golpear”, declaró Joan.

Las lesiones de Joan

A consecuencia de los golpes que recibió, el actor sufrió lesiones en los ojos y, según su testimonio, perdió parte de la visión.

Tras ser auxiliado y recibir atención hospitalaria, se evaluó el daño ocular y el riesgo de las consecuencias a largo plazo.

En tanto, Kuri ha mantenido comunicación sobre su estado de salud y evolución.

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¿Quién es Joan Kuri?

Es un joven actor que ha participado en programas como ‘Mil maneras de amar’, ‘Amar a muerte’ y ‘La Rosa de Guadalupe’. Recientemente incursionó en la micronovela ‘Poción y pasión’.

la rosa de guadalupe pelea accidente automovilístico
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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