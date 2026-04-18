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Natalia Jiménez, a punto de llorar mientras su avión falla y todo queda en VIDEO: “Estoy temblando”

Tras la polémica por el uso de una ambulancia, ahora fue su avión el que provocó momentos de angustia para la cantante

Abril 18, 2026 • 
Alejandro Flores
natalia jimenez (1).jpg

Natalia alarmó a su seguidores

Instagram

En realidad no fue uno sino dos los aviones que fallaron.

El viaje de la cantante Natalia Jiménez a Fresnillo, Zacatecas para cumplir con un concierto se convirtió en una de las experiencias más angustiantes que haya vivido.
“Pánico en el aire”, escribió en su perfil de Instagram, donde publicó un video grabado justo en el momento en el que el segundo de los aviones puso en crisis a los pasajeros.
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En el video, que se entiende fue grabado por su esposo y representante, se ve a Natalia y a otro de sus colaboradores asustados: ella con las manos en los oídos para intentar aminorar el ruido provocado por la falla del avión.

“Pues nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado el mismo problema”, dice Natalia minutos después, cuando el avión logra aterrizar de nuevo en la Ciudad de México.
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Problemas en los viajes de Natalia Jiménez

En cuestión de un mes, Natalia Jiménez ha vivido dos experiencias extrañas y agobiantes con sus viajes.
A finales de marzo, luego de participar en un festival, tenía que viajar a Tlaxcala para la fiesta de su amigo Carlos Rivera.
Pero sintió una descompensación por su condición de pre diabética, así que pidió una ambulancia para pasar primer a un hospital. Luego, esa misma ambulancia la llevó al aeropuerto y todo lo dejó grabado y lo publicó en tono gracioso.
Sin embargo, el hecho de haber usado la ambulancia para ir al aeropuerto generó tantos comentarios negativos en redes sociales que ella mismo y su esposo y representante tuvieron que publicar un video para defenderse.
Ahora, Natalia tuvo esta doble experiencia de pánico en el aire.

“Este avión tiene el mismo problema en la válvula de presurización: empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho el avión empezó a salir humo y sonó la alarma”.

El video fue grabado en dos momentos: primero justo mientras suena la alarma y el avión pierde presión, luego cuando ya aterriza y todos están a salvo.

“Acabamos de aterrizar, estamos todos bien... pero estoy temblando, estoy muy asustada, quiero llorar, quiero llorar”

natalia jiménez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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