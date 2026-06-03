Hijo de César Bono denuncia discriminación laboral POR SER GAY, dijeron que “podía afectar su proyecto”

“Me dijeron que habían visto mi Instagram y que había ciertas cosas que quizá tendría que dejar de compartir”.

El hijo del actor César Bono denuncio públicamente haber sido víctima de discriminación durante un proceso para conseguir empleo. Leonardo relató que por su orientación sexual los responsables del proyecto le hicieron notar sus inquietudes.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor, de 31 años, compartió su experiencia al iniciar junio, el mes en el que se conmemora el Orgullo LGBT+ y explicó que decidió hablar del tema como una forma de reafirmar su identidad.

“Me rechazaron de un trabajo por ser abiertamente homosexual”, escribió inicialmente. Luego aclaró que ni siquiera recibió una negativa formal, sino que dejó de recibir comunicación después de percibir que existía preocupación sobre cómo su vida personal podría influir en la producción.

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“Bueno… ni siquiera me rechazaron. Me ‘ghostearon’ después de hacerme entender que el problema era quien soy y cómo eso podía afectar su proyecto”, compartió.

Leonardo apuntó que no busca exhibir ni atacar a nadie sino compartir un hecho que lo llevó a reflexionar los límites entre la imagen pública y la identidad personal.

Según compartió Leonardo Bono, el proceso de audiciones había sido positivo, lo que lo tenía lleno de entusiasmo ante la idea de integrarse al proyecto. Sin embargo, la situación cambió cuando le hicieron comentarios relacionados al contenido que comparte en sus redes sociales.

“Me dijeron que habían visto mi Instagram y que había ciertas cosas que quizá tendría que dejar de compartir”, recordó.

El actor dice que inicialmente entendió las observaciones y hasta estuvo dispuesto a dialogar para llegar a un acuerdo. “Sí, tengo fotos en calzones. Y entiendo perfecto que quizá eso no vaya con cierto tipo de proyectos”, comentó.

No obstante, afirmó que después comprendió que la inquietud iba más allá de algunas imágenes y estaba relacionada con aspectos de su identidad.

“Porque una cosa es cuidar una imagen pública y otra muy distinta es sentir que tu identidad es el problema… empezaron a hablar de cómo ciertas partes de mi vida podían generar incomodidad para cierto público. Y ahí entendí que el problema no era una foto. Era yo”, escribió.

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Bono reconoció que la experiencia le impactó, pues nunca antes había sentido que su orientación pudiera afectar sus oportunidades laborales.

Finalmente, Leonardo expresó que aunque la experiencia le dolió también le ayudó a mantenerse fiel a sí mismo. “Nunca había sentido que tenía que esconderme. Y no quiero empezar a hacerlo ahora… quiero abrazar todavía más quien soy y dejar de dar por hecha la libertad con la que he vivido”.

Leonardo ha participado en proyectos como ‘Avenida Q’, ‘Toc Toc’ y ‘Hoy No Me Puedo Levantar’.