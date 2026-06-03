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Marco Chacón acusa “con pruebas” que Imelda VENDE OBJETOS de lujo de Maribel; y ella no lo negó

El marido de Maribel Guardia hizo la lista de objetos que desaparecieron mientras Imelda vivía con ellos.

Junio 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
marco chacon maribel guardia

Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, fue señalado por una infidelidad, según Imelda Garza

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“Es muy triste, es lamentable que un hombre que se supone que formó parte de mi familia me esté atacando”.

La batalla legal entre Maribel, Marco e Imelda está sumando un nuevo episodio que involucra acusaciones de robo del esposo de la actriz hacia la viuda de Julián Figueroa. Y es que Chacón aseguró que la joven madre sustrajo y vendió objetos de valor que pertenecían a varios integrantes de la familia.

El abogado costarricense explicó que las desapariciones de los artículos dentro de la casa familiar no son recientes ni aislados, sino situaciones que, según su experiencia, llevaban tiempo ocurriendo.

Al tiempo, destacó contar con las pruebas suficientes que servirían como evidencia de que algunos objetos estaban siendo ofrecidos en venta de forma privada.

En tanto, los abogados de Imelda respondieron que emprenderán acciones legales por daño moral contra Maribel Guardia.

TE RECOMENDAMOS: Imelda amaga con demandar a Maribel Guardia por daño moral, pero Marco Chacón advierte: “Me canso de contrademandar; tenemos pruebas”

¿Cuáles son los objetos que vendió Imelda?

Entre los artículos que, según Marco, habrían sido sustraídos por Tuñón se encuentran objetos de lujo como bolsas de la marca Chanel. Uno de estos accesorios habría sido visto en posesión de la viuda de Julián durante la marcha LGBT+ en la ciudad de México.

También señaló la desaparición de una mochila Montblanc de su propiedad. A esto se suma una bolsa que le pertenecía a Marcelia Figueroa, la hermana del desaparecido hijo de Guardia, y que tendría un gran valor emocional debido a que fue un regalo de Joan Sebastian.

El esposo de Maribel declaró que aunque en el entorno familiar ya había sospechas del responsable del robo, nadie había confrontado directamente la situación hasta ahora.

Para comprobar sus dichos, Chacón aseguró que cuenta con mensajes y conversaciones donde presuntamente se ofrecían algunos de los artículos para su venta.

La respuesta de Imelda

La viuda de Julián lamentó las acusaciones que pesan en su contra por robo y aunque no confirmó ni negó haber robado las pertenencias de la familia, expresó que Chacón busca calúmniala aunque ella lo ha visto como a un padre.

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“Es muy triste, es lamentable que un hombre que se supone que formó parte de mi familia me esté atacando (...) ese hombre podría ser mi padre ¿no? o sea, tiene edad para ser mi papá y está terrible que me ataque”, dijo ante los medios de comunicación.

Y añadió que las declaraciones de Marco ocurren después de que “acaba de perder algo legalmente”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Abogada de Maribel Guardia explica por qué no le da pensión a Imelda: Tuñón: “La responsabilidad es suya”

Deslindándose de acciones legales que sus abogados compartieron, Tuñón dijo “no tengo idea” de la demanda por daño moral que interpondría sobre Maribel.

Según Imelda, sus abogados no le dan información de más para que no tenga datos excesivos cuando se enfrente con la prensa.

“La verdad es que me dan la menor información posiblemente precisamente para no enterar a la otra parte (...) no me dan tanta información precisamente porque yo hablo con los medios y en cualquier momento me pudieran sacar algo que pudiera usarse en mi contra”, concluyó.

Imelda Garza Tuñón Maribel Guardia Marco Chacón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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