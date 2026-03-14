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Series y Cine

El perturbador programa de televisión que dirigió Guillermo del Toro sobre necrofilia y dónde verlo

El cineasta mexicana hoy está nominado al Oscar 2026

Marzo 14, 2026 • 
Alejandro Flores
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Guillermo del Toro en los años 90

Captura Youtube

El pasado de Guillermo del Toro en Televisa es una rareza ya conocida por sus fans pero no todos han visto ese programa del que tanto se habla.

Del Toro y Alfonso Cuarón coincidieron en el serial de terror “La hora marcada”, uno de esos proyectos de culto de la televisión mexicana de finales de los años 80.
Guillermo no solamente estaba lejos de convertirse en figura emblemática del cine mexicano en el mundo, sino que ni siquiera había empezado a hacer cine de manera formal.
“La invención de Cronos”, la ópera prima con la que se dio a conocer en la industria del cine, vendría en 1992, tres años después de su participación como director de un episodio de “La hora marcada”.
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Durante años fue casi imposible ver no nada más el capítulo dirigido a dos manos entre Guillermo y Alfonso, sino todo el serial, el cual ha pasado a la historia como un símbolo del género de terror en la televisión mexicana.

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¿Dónde ver el capítulo de Guillermo del Toro de “La hora marcada”?

Actualmente, sin embargo, ese episodio llamado “Hasta que la muerte nos separe” se puede ver en la plataforma ViX, en donde lo suscriptores tienen acceso a los 25 episodios que componen la primera y única temporada que se realizó.
La historia que se cuenta en “Hasta que la muerte nos separe” es la de un hombre atormentado por la muerte de su esposa, una joven bella y llena de ilusiones.
Con dos simples locaciones (una en el panteón y la otra en la casona del hombre), Del Toro y Cuarón construyen un relato que atrapa al televidente desde los primeros minutos.

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El protagonista es interpretado por Enrique Rocha, cuya voz e imagen le imprime un aspecto atormentado y lúgubre a este hombre que no se resigna a que su epsosa esté muerta... y corre a desenterrarla.
Seguro de que está viva, la lleva a su casa y duerme con ella. Igual que él, los espectadores vemos hasta ese momento a una mujer efectivamente hermosa y que, en algún momento de la madrugada, corresponde a las caricias de su marido.
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El final es un derroche de creatividad narrativa con un giro que hace que el último minuto del capítulo sea una delicia.

guillermo del toro La Hora Marcada
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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