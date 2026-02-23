“Mario Bezares es un manipulador": la quinta pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” no lo perdona

La quinta pareja eliminada de la sexta semana de "¿Apostarías por mí?” fue la que más problemas había tenido con Mario y Brenda Bezares.

Lorenzo Méndez y Claudia Galván, quienes tuvieron una dura pelea en contra de los Bezares en la fiesta del viernes de la semana pasada, quedaron nominados al perder en contra de la pareja formada por Alejandra Jaramillo y Beta.

En principio, dentro de la placa de nominados también estaban los Bezares pero ellos se salvaron mediante el reto de salvación.

Méndez y Galván eran parte del Team Rebelión, liderado por Adrián Di Monte, es decir que son rivales de Mario y Brenda, que son líderes del Team Pueblo.



Cuando Alejandra y Beta regresaron a la villa, los más entusiastas fueron precisamente Brenda y Mario, quienes han apadrinado a Ale y Beta, con quienes han establecido una estrecha relación de amistad.

En la euforia del momento, Mario Bezares levantó los brazos y gritó: “Así se van a ir uno por uno”.

La estrategia de Mario Bezares

Desde hace tres semanas, en el relaity show hay dos equipos:



Team Pueblo: Laysha y Malito; Alejandra y Beta, Mario y Brenda

Team Rebelión: Adrián y Nuja, Franco y Breh, David y Gigi, René y Rubí.

El Team Pueblo se reunió frente a una cámara para agradecer a la gente que votó por Ale y Beta, y en ese momento Mario aprovechó para repetir:

“Ya sabes, nosotros los subimos a la placa y ustedes se encargan (de eliminar). Uno por uno”.

Una vez fuera del reality show, Lorenzo Méndez no tuvo dudas en definir las actitudes de Mario Bezares.

“Está sobreactuado porque de esa manera manipula a las parejas. Cuando fue la pelea de la fiesta, eso fue precisamente lo que pensábamos: no puede ser que Mario pueda manipular inlcuso a Tiby y Medina, que era una pareja que no le hacía daño a nadie”.