Pierde la vida famosa exreina de belleza: fue reconocida como “la mujer más hermosa de México”

Este 1° de mayo de 2026, comenzó con la noticia del triste fallecimiento de una famosa exreina de belleza, quien fuera reconocida como “la mujer más hermosa de México”.

Fue el comunicador, ‘Pepillo’ Origel quien, a través de sus redes sociales, informó de la sensible pérdida.

“Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz, mi querida ‘Chiquis’”, escribió el conductor de ‘Con Permiso’. Al tiempo que añadió breves detalles de su vida, como que en 1969 se coronó ‘Miss México’.

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Por su parte, Azteca puntualizó que, ese mismo año “fue reconocida como la mujer más hermosa de México”.

Hasta el momento se desconocen las causas del deceso de la exreina de belleza.

¿Quién fue “la mujer más hermosa de México”?

Se trata de Gloria Hernández Martín del Campo. Fue una reina de belleza que obtuvo el título de ‘Señorita México 1969’, certamen que durante décadas funcionó como principal plataforma para elegir representantes del país en concursos internacionales.

Según el propio certamen, Gloria representó al estado de Guanajuajo, convirtiéndose en una de las pocas competidoras de esa entidad en alcanzar la victoria nacional.

El triunfo de Hernández Martín del Campo le permitió sumarse a competencias del mundo ese mismo año, esto como parte de la delegación mexicana en certámenes de belleza de alcance global.

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En aquel momento, México comenzaba a consolidar su presencia en ese tipo de formatos que ensalzaban la belleza femenina.

Descanse en paz.