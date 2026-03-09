Suscríbete
¿Quién es última pareja eliminada de "¿Apostarías por mí?” y por qué perdieron 180 mil dólares?

El reality show está en su etapa final

Marzo 08, 2026 • 
Alejandro Flores
final apostarías por mi.jpg

Nuja y Adrián, Alejandra y Beta, Breh y Franco

ViX

La recta final de "¿Apostarías por mí?” ya comenzó.

Este domingo se realizó la última gala de eliminación, en cuya placa estaban en riesgo las parejas formadas por Laysha y Malito, Adrián Di Monte y Nuja, Franco y Breh, y Alejandra Jaramillo y Beta.
La decisión del público a través de los votos fue la salvación primero de Laysha y Malito, quienes se han convertido en una de las parejas favoritos por el tipo de contenido que ofrecen dentro del reality show.
Su regreso a la villa alegró al llamado Team Pueblo, uno de los dos bandos en los que está dividida la villa.
En ese Team Pueblo también están los Bezares y Alejandra y Beta; mientras que en el otro bando, llamado Team Rebelión, están Adrián y Nuja, René Strcikler y Rubí, y Franco y Breh.
¿Quién fue la séptima pareja eliminada?

La segunda pareja salvado fue la formada por Adrián Di Monte y Nuja.

Finalmente, los votos de público dictaron que la séptima pareja eliminada fuera la de Franco y Breh, quienes por cierto, nunca habían estado en la placa de eliminación.
Al salir de la villa, Alan Tacher les informó que, tal y como está establecido en las reglas del reality show, al ser eliminados perdieron también el dinero que habían acumulado y que estaba cerca de los 180 mil dólares.
Franco y Breh salieron de la villa con cero dólares... pero la promesa de Mario Bezares de que les regalara 10 mil dólares en caso de que él gane.
Como se informó en TVyNovelas, Mario y Brenda aceptaron una tentación en la que el anfitrión les regaló 15 mil dólares a cada uno, a cambio de quitarle 5 mil a alguna pareja.

Mario y Brenda aceptaron la tentación y le quitaron, cada uno, cinco mil dólares a Franco y Breh. Sin embargo, prometieron que en caso de ganar, le devolverán esos 10 mil dólares.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
