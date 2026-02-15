Suscríbete
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!

El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones

Febrero 14, 2026 • 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg

Nuja Amar no lo podía creer

Instagram

"¿Apostarías por mí?” atraviesa por un momento caótico luego de la pelea que enfrentó a los dos teams que se han formado en la villa.

Por un lado el Team Pueblo es liderado por Mario Bezares, mientras que el Team Rebelión tiene de cabeza a Adrián Di Monte.
La tensión ha llegado al punto de que ni siquiera se hablan por lo que las conversaciones son solamente entre las parejas de su mismo team, generando conversaciones cada vez más confidenciales.
Así sucedió con Adrián, quien al calor de una conversación sobre las actitudes de sus parejas rivales, comenzó a hablar de sí mismo y su etapa de infiel.
“Yo nunca cruce esos códigos... yo, mira, fui un bandido, ¡un bandido!”, dijo.

La confesión

Adrián Di Monte tuvo una relación larga con la cantante Sandra Itzel, con quien incluso participó en otro reality show de parejas en 2021: “Inseparables, amor al límite”.
En ese programa, se evidenció la mala relación que había en la pareja y poco después se separaron en medio de acusaciones, efectivamente, de infidelidad por parte de Adrián.
Ahora Di Monte confiesa incluso la manera en que ejecutaba esos engaños a sus parejas.

“Yo era un mujeriego pero nunca cruce esos códigos ¿me entiendes? Yo era infiel pero si iba a poner el cuerno, lo ponía en China, con alguien que no se fuera a cruzar... que no tuviera nada que ver”.

La confesión sucedió enfrente de Nuja Amar, su actual pareja, quien reaccionó llevándose una mano a la cara, en señal de vergüenza.
Sin embargo, lo tomó con humor y al final sonrío ante el comentario desfachatado de Adrián di Monte.

Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
