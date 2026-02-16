Suscríbete
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”

La cuarta eliminación se canceló ante la noticia

Febrero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
tiby medina.jpg

Tiby y Medina están embarazdos

Instagram

Medina le había dicho a Lorenzo Méndez que sus actitudes en este semana tenían una razón más poderosa que cualquier cosa en el reality show.

Ambos participan en "¿Apostarías por mí?”, en el que nueve parejas (ocho a partir de hoy) concursan para ganar 300 mil dólares.
La conversación ocurrió el viernes, durante le pelea en la que Lorenzo acusó a Medina de haberle “robado” la suite diamante.
Este domingo se anunció que efectivamente tenía una razón poderosa: él y Tiby están embarazados.

La noticia se dio a conocer durante la gala de eliminación de este domingo, en el que supuestamente competirían los Bezares contra Laysha y Malito.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

brenda bezares (2).jpg
Brenda Bezares llora en vivo, le reclama a René Strickler y se enoja con Adrián Di Monte
Los Bezares están nominado en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 13, 2026
 · 
Alejandro Flores
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

La decisión de Tiby y Medina

Sin embargo, minutos antes de que se diera a conocer la votación del público para decidir cuál de las parejas era eliminada, Tiby y Medina decidieron dar a conocer la noticia de su embarazo y hacer una petición:

“Queremos ser nosotros los que salgamos en lugar de la eliminación de hoy”, dijo Tiby.

La pareja argumentó que quieren enfocarse en sacar adelante sin contratiempos los primeros meses del embarazo, para lo cual es fundamental tener un ambiente libre de tensiones.

Tras una breve deliberación, la producción decidió aceptar la petición y Tiby y Medina se despidieron del resto de las parejas.

En ese momento fue evidente que las felicitaciones fueron muy emotivas por parte de Mario y Brenda Bezares, quienes dicen que quieren ser los padrinos del bebé.
Por su parte, Claudia Galván y Lorenzo Méndez, la pareja con la que tuvieron un fuerte pleito, se animaron a darles un abrazo.

La eliminación de esta semana, puesto que Tiby y Medina abandonaron, se canceló y los votos del público también.

¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
