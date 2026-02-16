Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”

Medina le había dicho a Lorenzo Méndez que sus actitudes en este semana tenían una razón más poderosa que cualquier cosa en el reality show.

Ambos participan en "¿Apostarías por mí?”, en el que nueve parejas (ocho a partir de hoy) concursan para ganar 300 mil dólares.

La conversación ocurrió el viernes, durante le pelea en la que Lorenzo acusó a Medina de haberle “robado” la suite diamante.

Este domingo se anunció que efectivamente tenía una razón poderosa: él y Tiby están embarazados.

La noticia se dio a conocer durante la gala de eliminación de este domingo, en el que supuestamente competirían los Bezares contra Laysha y Malito.

La decisión de Tiby y Medina

Sin embargo, minutos antes de que se diera a conocer la votación del público para decidir cuál de las parejas era eliminada, Tiby y Medina decidieron dar a conocer la noticia de su embarazo y hacer una petición:

“Queremos ser nosotros los que salgamos en lugar de la eliminación de hoy”, dijo Tiby.

La pareja argumentó que quieren enfocarse en sacar adelante sin contratiempos los primeros meses del embarazo, para lo cual es fundamental tener un ambiente libre de tensiones.

Tras una breve deliberación, la producción decidió aceptar la petición y Tiby y Medina se despidieron del resto de las parejas.

En ese momento fue evidente que las felicitaciones fueron muy emotivas por parte de Mario y Brenda Bezares, quienes dicen que quieren ser los padrinos del bebé.

Por su parte, Claudia Galván y Lorenzo Méndez, la pareja con la que tuvieron un fuerte pleito, se animaron a darles un abrazo.

La eliminación de esta semana, puesto que Tiby y Medina abandonaron, se canceló y los votos del público también.

