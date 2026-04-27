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Hay un final oculto en la biopic de Michael Jackson: ¿quién y por qué lo prohibió?

“Michael” es ya el mejor estreno de una película biográfica en la historia de Hollywood

Abril 26, 2026 • 
Alejandro Flores
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La película es un éxito en taquilla

UP

Paris Jackson, hija de Michael, ya lo había vaticinado: la película le va a encantar a un nicho de fans del cantante pero no es se apega a la verdad de su vida.

“Es Hollywood y están bien si eso gusta”, dijo Paris en una transmisión en la que dejó claro que ella se apartó del proyecto por no estar de acuerdo con su narrativa.
Cierto: la película ha demostrado que Michael Jackson no sólamente es Rey del Pop, también de la taquilla.
Michael recaudó 97 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y 217 millones a nivel global.
Es el mejor fin de semana de estreno para una biopic en la historia de Hollywood, superando por mucho a “Letras explícitas”, que tenía el récord en esa categoría con 60 millones de dólares para la taquilla de EU.
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Críticas y el final oculto de la película biográfica de Michael Jackson

Sin embargo, la mayor crítica se ha centrado en que dejó de lado toda la historia relacionado con su largo historial de acusaciones de abuso sexual contra menores de edad. No es un asunto menor si se recuerda que no se trató solamente de denuncias públicas, sino que lo llevaron ante tribunales en dos ocasiones.

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Alejandro Flores

Ahora, la revista especializada de cine “Variety” revela la razón por la que se omitió esa parte de la vida de Michael.
Además, se asegura que existe un final alterno, que fue grabado pero que se decidió desecharlo precisamente por aludir directamente a esa etapa final de la vida de Michael Jackson en la que lidió con esas acusaciones.

De acuerdo con la revista, la compañía productora de la película, Lionsgate, “descartó el final original después de que los abogados del patrimonio de Jackson destacaran una cláusula de acuerdo con el acusador Jordan Chandler que le prohibía ser representado en la película”.

El caso Jordan Chandler y su influencia en la biopic de Michael Jackson

Jordan Chandler constituyó uno de los casos más sólidos en contra de Michael Jackson por abuso infantil.
Su litigio, sin embargo, terminó en un acuerdo extrajudicial de 15 millones de dólares (algunas versiones señalan que fueron 20 millones) después de lo cual ha permanecido lejos del ojo público.
Ese final, se asegura, ponía a Michael en una situación de reflexión en esa época en la que su vida se desmoronó por las acusaciones que fueron alimentadas incluso por aquella entrevista en las que el propio cantante confesó que “a veces dormía con niños en su recámara”... aunque aseguró que lo hacía de manera inocente y sin ninguna intención de abuso.

@michael.jjaackson

#michaeljackson #kingofpop #viral #foryoupage #mjinnocent #foryou #interview #entrevista #fyp

♬ sonido original - michael.jjaackson

Variety afirma:

“El elenco se reunió de nuevo durante 22 días de nuevas filmaciones el pasado junio para rodar el nuevo tercer acto y desarrollar escenas anteriores”.

Es decir, que la presión de Jordan y del propio Patrimonio de Michael Jackson influyeron para orientar un final mucho más agradable y feliz.

Michael Jackson
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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