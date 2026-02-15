Suscríbete
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?

La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”

Lupillo Rivera se fue a República Dominicana en diciembre

Taina Pimentel ya viajó a Brasil para reunirse con su “macho”.

Así es como le llama de cariño a Lupillo Rivera, con quién mantiene una relación amorosa.desde hace unos tres meses.
En su cuenta de instagram está el registro de cómo empezaron a tener citas cada vez más románticas hasta que decidieron hacer público su amor.
A mediados de diciembre de 2025, Lupillo viajó a República Dominicana, tierra natal de Taina, para reunirse con ella y concretar su relación.

“Bienvenido a República Dominicana, ahora sí ya nadie te saca de aquí”, escribió Pimentel en un vídeo en el que se le ve en el aeropuerto caminando hacia Lupillo que llega con varias maletas.

En otra publicación posterior, Taina presume que le mandó a hacer una playera con una leyenda estampada: El macho de Taina.

La vida con Taina

Desde entonces, Lupillo ha vivido en Dominicana y solo salió de ahí para preparar su participación en "¿Apostarías por mi?”, el reality show en el que aparece como panelista.

Pero este fin de semana hizo la propuesta de entrar al reality junto con Taina para “agregar sabor” a la competencia.
Su propuesta fue aceptada y desde este domingo 15 de febrero estará en la villa junto con las otras 9 parejas que están en competencia.

Taina es una modelo y empresario enfocada en estilo de vida, aunque también es conductora de televisión en temas de entretenimiento.
Madre de un hijo de 4 años, Taina suele compartir fotos y videos.de actividades que realiza con él, incluyendo sus partidos de béisbol.
Cuando Lupillo Rivera se fue a Brasil para las grabaciones de "¿Apostarías por mí?”, Taina le dedicó un largo mensaje en el que no solo le dice lo extraña sino que explica su amor por él.

“Gracias por ser esa persona que me da paz, alegría y seguridad todos los días. Tu amor, tu forma tan bonita de cuidarme y esa sonrisa tuya que me derrite el corazón hacen mi vida más feliz. Estoy tan orgullosa de ti, de lo que has logrado y lo que te has convertido, agradecida con Dios por tenerte en mi vida. Que este nuevo año te regale salud, sueños cumplidos y muchas bendiciones”

