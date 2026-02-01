Suscríbete
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”

La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio

Febrero 01, 2026 • 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg

Karina Banda y Carlos Ponce se casaron en 2022

Instagram

Karina Banda y Carlos Ponce llegan a "¿Apostarías por mí?” como la segunda pareja invitada de esta semana.

La primera pareja que cumplió este rol de entrar a la villa como invitada fue la formada por Marco Chacón y Maribel Guardia, quienes dieron consejos sobre cómo mantener un matrimonio por más de 30 años.
Ahora es el turno de Karina y Carlos, quienes llevan 8 años de relación y 3 de casados.

La fe de Karina Banda y Carlos Ponce

La pareja no tiene hijos a pesar de que lo ha intentado pero mantiene la fe en que pronto se podrán embarazar.
Karina ha hablado públicamente de su deseo de embarazarse desde hace tres años. Incluso confesó que se sometió a un procedimiento de inseminación asistidal que terminó por derrotarla emocionalmente.

“Pasé una época difícil porque pasé por un proceso asistido para embarazarme y subí un montón de peso de peso, sentía mal, no me veía bien y al final... para nada”, dijo Karina en el podcast de Maity Interano.

Ahí mismo, pero en un episodio aparte, Carlos Ponce habló de este deseo de Karina.

“Yo no quiero sonar como un hombre de piedra pero yo cuando hablo del plan (de Dios), realmente confío en el plan. Quiero que se embarace más aún por la ilusión que tiene Karina que por mí. Lo quiero pero no lo necesito”.

Karina incluso llora cuando habla del fracaso de la reproducción asistida a la que se sometió y que la hizo comprender que quizá “este no es el momento que Dios quiere para mí como madre”.

Banda, conductora y periodista ganadora del Emmy, cuenta que lo más doloroso del proceso fue entender que ella tenía que cambiar su perspectiva de la vida.

“Yo quería tener el control de todo en mi vida. Imagínate que yo ya sabía hasta qué fecha quería tener a mi bebé”.

Karina Banda cuenta que desde hace un año, decidieron aceptar lo que ambos llaman “el plan” y mantienen la fe de que Karina se embarace pero sin presiones.

“Nos fuimos a Europa, nos la pasamos increíble, viajamos mucho”.

Karina, de hecho, confesó que Carlos Ponce tiene la vasectomía por lo que realmente confían en lo que el destino les depara.
La pareja estará este domingo en "¿Apostarías por mí?”

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
