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‘El Canelo’ se une al club de ‘El Chicharito’ y enciende la polémica: “El pobre SIEMPRE VA A SER POBRE porque quiere”

El boxeador triunfa como empresario, por ello ‘dio clases’ de educación financiera; David Faitelson ya le contestó.

Mayo 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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‘El Canelo’ dio una entrevista para “habla(r) desde su ‘privilegio’”.

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“Tú ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un cinco... y él se va a gastar 15 millones, va a volver a lo mismo”.

En medio de la polémica se encuentra el boxeador Saúl ‘El Canelo’ Álvarez, esto por una serie de declaraciones que realizó mientras hablaba de su faceta como empresario y por las que terminó embarrado al puro estilo de ‘El Chicharito’, quien se volvió tendencia con sus reflexiones y le llovieron cientos de memes con la palabra ‘Interesante’.

El deportista acudió al podcast ‘Cracks’ de ‘Oso Trava’ y ahí dijo que debe estar consciente y ser directo “con tu persona”.

Y añadió que “no hay dinero que se acabe, siempre he dicho que el que es pobre va a ser siempre pobre porque quiere”, dijo.

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También levantó ámpulas al explicar su frase y determinar bajo su experiencia que “si no tienes la capacidad de pensar así” ni de mantener “una educación sobre el dinero, siempre vas a ser pobre”.

“Tú ahorita dale 10 millones de dólares a una persona que no tiene ni un cinco... y él se va a gastar 15 millones, va a volver a lo mismo”, ejemplificó.

“Va a tener a lo mejor sí, su casa, carros, y esto y todo, se va a gastar 15 millones, ya no tiene sus 10 millones. Pero ahora, súmale que tiene que mantener esa casa que se compró y que va a querer seguir viviendo un estilo de vida como cuando le dieron los 10 millones de dólares”, indicó.
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El pugilista también expresó que debes de “tener una relación con eso de ser objetivo y ser realista con lo que estás haciendo”.

Álvarez ha levantado indignación entre sus seguidores y diversos usuarios lo tachan de “que habla desde su ‘privilegio’”, además de que tuvo mucha “suerte” de haberse convertido en boxeador de clase mundial, con uno de los sueldos más altos”. También le recordaron supuestos “pagos de favores y compadrazgos” y finalmente “peleas arregladas”.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Cuántos hijos tiene Canelo Álvarez y quiénes son sus mamás? Esta es la dinastía del campeón mexicano

Incluso, el periodista David Faitelson se sumó públicamente a los señalamientos contra el deportista, quien presume su lujosa vida en redes sociales.

Saúl Canelo Álvarez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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