¿Quién fue Martín de la Torre, personaje de Diego Luna en la serie “México 86" y cuál fue su peor escándalo?

“Me acaban de nombrar presidente de la Femexfut”, dice Martín de la Torre, personaje principal de la nueva serie “México 86".

Esta nueva producción narrará los eventos que convirtieron a México en el primer país en organizar dos veces la Copa del Mundo, luego haberlo hecho en 1970.

Será estrenada en Netflix el 5 de junio y se cuenta a partir de este personaje llamado Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna. Se trata de un nombre ficticio pero que corresponde a una persona real.

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La historia detrás del Mundial México 86

México organizó el Mundial de México 86 cuando Colombia, un año antes, decidió declinar la candidatura que había ganado, debido sobre todo a los problemas de inseguridad, violencia y falta de solvencia económica para remodelas sus estadios.

La FIFA lanzó entonces una convocatoria extraordinaria para elegir al país suplente y México ganó esa candidatura en una historia que ha sido contada varias veces pero nunca desde el punto de vista de quien en ese momento era el presidente de la Femexfut.

Lo que se tiene claro de esta historia es que Emilio Azcárraga Milmo, como presidente de Televisa, respaldó la candidatura de México pero ahora, la serie “México 86" revela una parte poco conocida: el presidente de la Femexfut interpretado por Diego Luna gestionó, incluso con manejo de dinero en grandes cantidades, los votos para que nuestro país fuera el elegido.

En la serie se ve a Diego Luna desde que era un “funcionario mediocre” hasta convertirse en el hombre más importante el futbol mexicano.

Diego Luna stars in México 86. Following the chaotic story of Martín de la Torre, who finds a way to rise to the top and bring the 1986 World Cup to Mexico by any means necessary.



Premiering June 5. pic.twitter.com/sD1HJtsAO5 — Netflix (@netflix) April 22, 2026

¿Martín de la Torre es Rafael del Castillo en la serie “México 86"?

En la vida real, ese hombre fue Rafael del Castillo, quien estuvo al frente de la federación durante 8 años, comenzando en 1980.

Reconocido por su capacidad para negociar y su visión para el futbol, impulsó fuertemente las selecciones infantiles y juveniles (“de cadetes” se le llamaba en ese tiempo), lo que al paso de los años se convirtió en el motivo del escándalo que terminó por marcar su salida de la Femexfut.

Se llamó el escándalo de “Los cachirulos” y consistió en que la selección juvenil que participó en las eliminatorias para el Mundial Sub 20 de 1989 tenía al menos 5 jugadores que tenían más edad de la permitida por la FIFA en esa categoría.

Sancionada primero por la Concacaf y luego por la FIFA, la Femexfut entró en una profunda crisis en la que Rafael del Castillo salió con un castigo impactante: inhabilitado de por vida para ocupar cargos en organismos deportivos bajo el régimen de FIFA.

Rafael del Castillo murió el pasado 3 de marzo de este año.