Luis Ángel ‘El Flaco’ narra cómo ha superado la TRÁGICA MUERTE de su hija, quien se ahogó en la playa

“Nada me ha dolido (tanto)”.

Hace tres años, el cantante Luis Ángel ‘El Flaco’ enfrentó la terrible pérdida de su hija María Fernanda, quien falleció ahogada en una playa de Mazatlán, a los 21 años.

En aquel momento, el intérprete narró el difícil episodio que vivió al escuchar por teléfono cómo encontraron el cuerpo y cómo intentaron reanimarla. Él se encontraba en Sacramento, California.

En una reciente entrevista, y a tres años de la partida de María Fernanda, Luis Ángel se sinceró y abundó sobre cómo ha superado la ausencia de su hija.

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A pregunta expresa del entrevistador, Melo Montoya, ‘El Flaco’ confesó, visiblemente conmovido, que “así nomás. Se sobrevive nomás”.

Luego destacó que hacía tiempo que la recordaba sin un sentimiento de tristeza o ausencia, particularmente porque “ya viví muchos procesos de la pérdida de ella”. Y admitió que el dolor fue grande al interior de toda la familia, sin embargo, a él parecía dolerme más por ser una figura pública.

“Y no sólo yo, yo soy la persona pública, la persona a la que conocen, pero su mamá, sus hermanos, mis mismos papás, que nos pegó duro. Fue, ha sido también de los momentos más difíciles, de las pérdidas más dolorosas para la familia. Pero así se sobrevive”, indicó.

Después, al centro de la conversación, el cantante abordó el hecho de que la joven no era su hija biológica y las críticas que le hicieron algunos usuarios en redes sociales. Al tiempo, conmovió con sus palabras hacia María Fernanda.

“Ella no es hija de mi sangre, es mi hija por elección, por elección de ella cuando me empezó a llamar papá y cuando yo empecé a llamarla hija. Me tocó desde muy chiquilla, desde su primer año, empezar a tratarla y buscar las maneras de tener esa parte familiar, pero yo no me puedo imaginar cómo es el dolor de la sangre, de su mamá, de su hermano Luis, que son de sangre, si a mí dolió. Nada me ha dolido, de perder un familiar, pero no es ni una fracción de lo que le pudo haber dolido a su mamá que la tuvo en su vientre, que la vio nacer, que la vio crecer”.

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El intérprete de ‘Y si se quiere ir’, finalmente envió un mensaje a otros padres a los que les cuestionan sobre sus hijos adoptivos.

“A lo mejor muchos padres están en la situación en la que yo me encuentro… yo leía comentarios y decían ‘no, pues ni su hija es’… gente que tiene una manera de amar distinta, que no conocen la manera en la que uno ama, en la que uno puede llegar a querer a alguien. Muchos padres explicaban allí, ‘Ey, cabr*n, es que son nuestros hijos. Hay padres de crianza, padres biológicos y padres que están ahí, que aprenden a amar, a querer a personas que no los une la sangre, pero sí los une el amor”, destacó.

Otro detalle que compartió en la charla es que lleva en una cadenita colgada en su cuello una foto de María Fernanda, que lo acompaña siempre.