Toñita aleja a sus enemigos con brujería blanca y comparte su ritual

Aunque Toñita nació en el otro extremo de Veracruz, bien que conoce la cultura de Catemaco.
“Dicen que los brujos de verdad no te cobran... y es cierto”, dice la cantante con la seguridad de quien se ha adentrado en este pueblo en el que la hechicería se ha convertido en forma de vida.
La cantante, originaria de Tantoyuca, Veracruz, asegura que, de hecho, ella suele realizar ciertas prácticas para alejar a sus enemigos.
TE RECOMENDAMOS: El misterio detrás del exagente que presuntamente le disparó a Paco Stanley y por qué no hay fotos de él
Toñita asegura, de acuerdo a su experiencia, que la brujería es algo serio por lo que ella siempre ha preferido la blanca más que la negra.
“Por ejemplo, el amor jamás en la vida.... o sea, no puedes brujear a alguien porque ese amor no te va a durar”.
Todo lo que necesitas saber del evento que se realiza en México, Canadá y Estados Unidos
¿Cómo le hace Toñita para alejar a sus enemigos?
Convencida además de que el karma es una fuerza de la que no puedes escapar, procura no hacerle el mal a nadie porque “se te va a regresar”.
Lo que sí ha hecho es practicar la brujería para deshacerse de gente “jodoncita”.
En el programa Montse y Joe, Toñita reveló el ritual que ejecuta cada vez que quiere alejar a una persona:
- Agarras un limón, lo partes en cuatro sin partirlo
- Cortas un papel por los bordes para impregnarlo de tu energía
- Pones el nombre de la persona siete veces
- Lo doblas hacia ti, tres veces
- Lo colocas en el limón
- Pones el limón en un frasco y le echas agua
- Cuanod le eches agua, lo intencionas: “que esta persona se aleje de mí y no me moleste”.
- Lo metes al fondo del refrigerador
Toñita contó además que en alguna ocasión ella consultó a un brujo, quien le reveló cosas de su familia que ni siquiera ella sabía.