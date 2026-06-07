Toñita aleja a sus enemigos con brujería blanca y comparte su ritual

Aunque Toñita nació en el otro extremo de Veracruz, bien que conoce la cultura de Catemaco.

“Dicen que los brujos de verdad no te cobran... y es cierto”, dice la cantante con la seguridad de quien se ha adentrado en este pueblo en el que la hechicería se ha convertido en forma de vida.

La cantante, originaria de Tantoyuca, Veracruz, asegura que, de hecho, ella suele realizar ciertas prácticas para alejar a sus enemigos.

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Toñita asegura, de acuerdo a su experiencia, que la brujería es algo serio por lo que ella siempre ha preferido la blanca más que la negra.

“Por ejemplo, el amor jamás en la vida.... o sea, no puedes brujear a alguien porque ese amor no te va a durar”.

¿Cómo le hace Toñita para alejar a sus enemigos?

Convencida además de que el karma es una fuerza de la que no puedes escapar, procura no hacerle el mal a nadie porque “se te va a regresar”.

Lo que sí ha hecho es practicar la brujería para deshacerse de gente “jodoncita”.

En el programa Montse y Joe, Toñita reveló el ritual que ejecuta cada vez que quiere alejar a una persona:



Agarras un limón, lo partes en cuatro sin partirlo

Cortas un papel por los bordes para impregnarlo de tu energía

Pones el nombre de la persona siete veces

Lo doblas hacia ti, tres veces

Lo colocas en el limón

Pones el limón en un frasco y le echas agua

Cuanod le eches agua, lo intencionas: “que esta persona se aleje de mí y no me moleste”.

Lo metes al fondo del refrigerador

Toñita contó además que en alguna ocasión ella consultó a un brujo, quien le reveló cosas de su familia que ni siquiera ella sabía.

