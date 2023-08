Así fue el funeral de María Fernanda, hija de Luis Ángel ‘El Flaco’ que murió ahogada

Luis Ángel “El Flaco” sacudió al mundo del espectáculo el pasado 14 de agosto luego de que, a través de sus redes sociales, anunciara el deceso de su hija adoptiva

Luego de que “El Flaco” diera a conocer la muerte de su hija adoptiva, famosos se apresuraron a expresarle sus condolencias. Entre las celebridades que le dieron el pésame al cantante se encontraron Lupillo Rivera, Pancho Barraza y la banda Los Recoditos, entre otros, quienes publicaron esquelas a través de sus cuentas oficiales.

Horas después de que se confirmara el fallecimiento de María Fernanda, Luis Ángel “El Flaco”, familiares y amigos se dieron cita en una casa funeraria para despedir a la joven. Los oficios fueron a puerta cerrada; sin embargo, lograron darse a conocer algunos detalles de las exequias.

FAMILIARES Y AMIGOS DESPIDEN A MARÍA FERNANDA, HIJA DE LUIS ÁNGEL “EL FLACO”

Fue el noticiero “Hoy Día” quien publicó algunas imágenes de los oficios fúnebres de María Fernanda, cuyos restos fueron velados el pasado 15 de agosto en un recinto de Mazatlán. El lugar, de acuerdo con el matutino, lucía lleno de arreglos florales con rosas y blancas, así como coronas con mensajes de condolencia.

Luego de la velación, la carroza partió rumbo a un panteón ubicado en Mazatlán; varias camionetas siguieron al cortejo fúnebre. Cerca de las 17:00 horas, el cuerpo de la hija de Luis Ángel “El Flaco” fue sepultado tras un breve oficio religioso.

EL CONTUNDENTE MENSAJE DEL “FLACO” A LOS JÓVENES

El cantante Luis Ángel “El Flaco” reapareció en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas; asimismo, mandó un contundente mensaje a los jóvenes .

“De verdad que ni por aquí me pasaba, pero pasa y gente, jóvenes, muchachos, que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo”, se le oye decir.

“Dejan un vacío muy cabrón y todo, todos hemos sido jóvenes. Yo también en su momento fui joven, tuve mis 20 años , mis 25 años y sentía que la vida no se me iba a acabar y gracias a Dios pase por ahí. Tuve muchas cosas pero la vida me dio más oportunidades y aquí sigo. Pero no es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, mi hija no sólo fue un susto, mi hija se fue y dejó un vació muy cabrón aquí que no sé cuánto tiempo vaya a durar para poder medio entender lo que está pasando”, concluyó “El Flaco”.