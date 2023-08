¡Destrozado! Así regresó Luis Ángel “El Flaco” a los escenarios tras muerte de su hija

A tan sólo cuatro días de la muerte de su hija, Fernanda, Luis Ángel “El Flaco” regresó a los escenarios la noche del viernes 18 de agosto para cumplir con una presentación que tenía pactada en Porterville, California, Estados Unidos junto a Luis Antonio “El Mimoso”, evitando así una demanda por incumplimiento de contrato.

Conmovido hasta las lágrimas, en medio de su concierto, el artista de regional mexicano agradeció las muestras de cariño del público que no lo ha dejado solo en este momento tan complicado de su vida, pues aunque Fernanda, de 21 años, no era su hija biológica, la crio desde niña cuando empezó una relación con su madre.

“Yo sé que han escuchado esta frase: ‘El show debe continuar’, pero no la entendía porque no me había pasado nada tan cabrón como lo que me acaba de pasar, pero dije yo: ‘Mi gente no tiene la culpa, al contrario son personas que me aman, que me quieren, que están conmigo”, fueron las palabras con las que “El Flaco” despertó las ovaciones del público.

El intérprete aseguró que el dolor que siente es muy fuerte y que no se lo desea ni a su peor enemigo. Emocionado pidió aplausos para su hija y prosiguió a cantarle el tema Mi último deseo, sencillo que lanzó con Los Recoditos en 2013.

Fernanda estudiaba cosmetología y falleció ahogada la madrugada del lunes 14 de agosto en un balneario de Playa Brujas, Mazatlán, después de reunirse con unos amigos.

Lamentablemente, los jóvenes no se percataron de las banderas rojas y se metieron al mar a las 5:30 am cuando el oleaje los rebasó. Su amigo pudo ser rescatado con vida, pero ella no contó con la misma suerte.