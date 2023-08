Luis Ángel ‘El Flaco’ reaparece devastado tras la muerte de su hija: Jóvenes que andan en la fiesta, cuídense

Luis Ángel ‘El Flaco’ habla sobre la muerte de su hija, María Fernanda Robles.

Luis Ángel ‘El Flaco’ Franco compartió su tristeza al estar enfrentando uno de los momentos más dolorosos de su vida por la muerte de su hija, María Fernanda Robles, quien perdió la vida a los 21 años ahogada en playas de Mazatlán.

“Es un golpe duro, muy fuerte. De repente te va bien en tu carrera, todos tenemos salud, abundancia, no te imaginas que algo así sucede, ni por aquí me pasaba, pero pasa”.

El exvocalista de Los Recoditos, quien ha recibido muestras de afecto de parte de la comunidad artística, le mandó un contundente mensaje a los jóvenes para que cuiden más su vida y no se anden exponiendo ante el peligro, porque los únicos que se quedan sufriendo son sus familiares.

“Mi gente, jóvenes, muchachos que andan en el desmad.., que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmad.., cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión, tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé cómo llamarlo”.

“Mi hija deja un vació muy cabr.. y todo, todos hemos sido jóvenes. Yo también en su momento fui joven, tuve mis 20 años, mis 25 años y sentía que la vida no se me iba a acabar y gracias a Dios pase por ahí. Tuve muchas cosas pero la vida me dio más oportunidades y aquí sigo. Pero, no es así con todos, mi hija no tuvo otra oportunidad, no fue un sólo susto, mi hija se fue, me deja un vacío muy cabrón aquí, no sé cuánto tiempo va a durar”.