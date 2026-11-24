“Te veo en nueve meses”.

Tras convertirse en la eliminada número 11 de ‘La Granja VIP’, a ‘La Bebeshita’ le propusieron despedirse de ‘Kevyn Bicolor’, esto por la repentina salida de la creadora de contenido y por el romance que estaban viviendo al interior del reality.

Para procurar el último encuentro, el comediante tuvo que elegir si perdía parte del presupuesto de los habitantes y sin dudarlo lo arriesgó.

Sin embargo, la conversación estuvo marcada por la tensión, los reclamos de ella y las disculpas de él.

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“Me arrepiento de todo y por eso al final siempre te lo dije”, le dijo Kevyn a ‘La Bebeshita’. Al tiempo insistió en que su salida “me duele muchísimo… me duele cabr*n”.

Pero la respuesta no fue la que el comediante regio esperaba. “Me pedías disculpas todos los días y todos los días hacías algo”, le reprochó Daniela Alexis. Y añadió que lloró todo el tiempo por sus malos tratos e indecisiones.

“Para mí eres un asco de persona, eres una basura. Sólo me humillaste, sólo me hiciste menos todos los días. Yo sí te quise de verdad… te odio más porque me cambiaste la vida. Te veo en nueve meses”, dijo la también conductora antes de levantarse y gritar: “¡Resistencia, los amo!”.

Luego le pidió que le dijera todo lo que estaba pendiente para rematar con una noticia que lo descolocó.Kevyn se levantó del sillón en el que conversaban y expresó: “no es verdad” mientras ella abandonaba el set.

Cabe recordar que Daniela Alexis, habría presentado mareos, náuseas y un retraso menstrual durante su estancia en ‘La Granja VIP’, ya que lo comentó en varias ocasiones con Manelyk y ‘Kunno’.

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Hasta el momento, no existe una confirmación médica del embarazo; la información se sostiene únicamente en los síntomas reportados y en la declaración de “La Bebeshita” durante su salida de la competencia.