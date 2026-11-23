“Después hablo contigo, te quiero conocer, voy a ir a Washington”.

Los apoyos a ‘Doña Alegría’ al interior de ‘La Mansión VIP’ se salieron de control. Y es que durante todo el día de ayer comenzó a recibir ‘superchats’ de famosos, políticos, futbolistas y hasta religiosos.

Uno de los primeros supuestos saludos que recibió fue el del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Desde allí todo soñaba extraño, pues en aquel país no hay redes sociales, pero la mamá de Poncho De Nigris lo creyó, agradeció y le mandó saludos.

Luego llegaron los ‘audios’ del cantante Luis Miguel, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y el actual líder de El Salvador, Nayib Bukele.

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por doña alegria cada vez más cerca de la paz mundial!! #LaMansionVip #LamansionVIP2 pic.twitter.com/Rmlh8ty0Q5 — jhoa ❀ (@ocyyeaniccx) November 23, 2026

Pero los apoyos a doña Lety fueron subiendo de tono y grado.

“You have my full support. We were watching and cheering you on from Washington D.C., friend Donald J. Trump” (Cuentas con todo mi apoyo. Estamos viéndote y apoyándote desde Washington D.C., su amigo Donald Trump), fue el mensaje que consiguió los gritos de todos habitantes del reality.

“Después hablo contigo, te quiero conocer, voy a ir a Washington”, fue la respuesta de ‘Doña Alegría’ a Trump. Al tiempo, Paolita Suárez le pedía: “Dígale que nos de la visa”.

Pero ante lo inverosímil de los saludos, la mamá de Poncho De Nigris se creyó todo y los concursantes también le hacían creer que todo era cierto. Comenzaron a insistirle en que va a ganar el reality porque cuenta con el apoyo de todos los presidentes. La creadora de contenido hasta mencionó que si le llegaba un mensaje de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no sabría qué hacer.

Elon Musk, ‘Doña Florinda’, Lionel Messi, ‘Goku’, y hasta el rey Felipe VI de España, ‘le hicieron patente su apoyo’.

Luego llegó el mensaje del supuesto dueño de ‘Coca Cola’, quien le agradeció consumir su versión sin azúcar, por lo que le prometió una dotación de refrescos “de por vida”, una vez que salga de ‘La Mansión VIP’.

Y uno de los apoyos que más enterneció a ‘Doña Alegría’ fue el del aparente Papa León XIV.

“Doña Alegría, su virtud como mujer de cuidar a los enfermos me conmovió. Es una mujer de paz. Usted ya es famosa mundialmente. Saludos y bendiciones de su amigo, su santidad el Papa y del vaticano”, se escuchó en el reality, a lo que la mamá de Poncho de Nigris se persignó.

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Finalmente, al charlar con otro de los habitantes y en solitario, reflexionaba: “Qué raro, nunca había pasado que tres presidentes en este día. ¿Cuántos son en el mundo? Me van a llegar de todos”.