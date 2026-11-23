La eliminación de este 22 de noviembre sucedió en medio de acusaciones de violencia de género y acusaciones contra Adal Ramones.

“Cuidado con esos términos porque nosotros estamos ante el público que sí ha vivido muy fuerte la violencia de género”, advirtió Adal Ramones, conductor titular del reality show.

El pleito entre los granjeros que participan en La Granja VIP comenzó hace una semana cuando Julio Camejo aseguró que Manelyk González y Kunno solamente hablan de sus aventuras amorosas dentro del reality.

Manleyk aseguró entonces que esa aseveración de Julio era violencia de género.

Este incidente retomó fuerza en la eliminación de este 22 de noviembre, cuando Niurka se enfrentó a Mane y Kunno al discutir sobre quién fue el mejor peón.

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Niurka ganó ese título de Peón de Oro y entonces la discusión fue tan caótica que Kunno se paró enfrente de la vedette para bailar, cantar e interrumpirla.

Julio Camejo y Niurka entonces comenzaron a gritar: "¡Violencia de género!”.

Fue en ese momento que Adal Ramones ya no usar ese concepto a la ligera.

Niurka se defendió y dijo:

“A mí me regañan pero a Mane nunca le dicen nada, Adal; siempre le dices: Mane tienes la palabra, Mane es tu tiempo; pero nunca me lo dices a mí”.

Julio Camejo también se levantó para reclamara a Adal Ramones:

“Cuando a mí me acusaron falsamente de violencia de género nadie dijo nada; pero ahora sí intervienen”.

Las acusaciones de favoritismo hacia Mane y Kunno han sido constantes desde las primeras semanas del reality pero Adal siempre lo ha negado.

“Todos han tenido la palabra”, dijo en esta ocasión.

¿Quién fue el eliminado este 22 de noviembre en La Granja VIP?

Los nominados de esta semana eran Niurka, Kevyn Bicolor, Bebeshita, Mono Osuna y Manelyk.

Las salvaciones sucedieron en este orden:



Mane fue la primera en regresa a La Granja, lo que provocó la molestia de Julio Camejo.

Kevyn Bicolor fue el segundo salvado. Fue felicitado por Niurka.

Niurka fue la tercera en volver al reality show y se negó a despedirse de Mono Osuna y Bebeshita, que se quedaron nominados

El eliminado de este 22 de noviembre en La Granja VIP fue Bebeshita. Mono Osuna se quedó una semana más.