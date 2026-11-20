Las acusaciones de maltrato animal dentro de La Granja VIP han sido constante entre los propios granjeros.

Dentro del reality show, algunos de los participantes que compiten para ganar los 2 millones de pesos que se otorgarán al ganador, se pelean, discuten y denuncian crueldad hacia los animales que están dentro de la Granja y que en teoría están bajo su custodia.

Estos señalamientos han escalado y esta tarde son ya una denuncia formal ante la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México. La directora de esta dependencia documentó los casos de supuesto maltrato contra caballos, vacas y el perro que viven dentro de la Granja y con base en eso publicó un exhortó a TV Azteca.

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¿Qué ley viola La Granja VIP, según la Agencia de Atención Animal?

En el documento se acusa a la producción de violar un artículo de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales.

“Al día de hoy, la producción del programa “La Granja VIP”, se encuentra incumpliendo lo que establece el artículo 40, el cual dispone que toda exhibición o espectáculo público o privado, filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el que participen animales vivos, debe garantizarse su trato digno y respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en su traslado y en los tiempos de espera, permitiendo la presencia de las autoridades competentes y de un representante de alguna asociación protectora de animales legalmente constituida y registrada previa solicitud y autorización, como observador de las actividades que se realicen, así como la presencia del personal capacitado para su cuidado y atención”.

Dentro de La Granja VIP, los señalamientos de supuesta crueldad animal han sido sobre Julio Camejo, Ivonne Montero, Mono Osuna, Niurka y Manelyk.

Julio Camejo: Sus compañeros lo acusaron de haber perdido el control de un caballo mientras intentaba meterlo al corral, provocando que se golpeara contra una puerta. También se le señaló por haber montado al caballo sin silla y sin permiso, lo cual está estrictamente prohibido.

Ivonne Montero: El propio Camejo señaló que no sabía ordeñar las vacas y que las lastimaba al intentarlo. “Hasta tuvieron que venir a recordarte que el maltrato animal está en la ley”, le dijo. La acusación, sin embargo, no fue comprobada.

Mono Osuna: Es el caso más grave ya fue fue un maltrato comprobado en video y sancionado por la propia producción de La Granja VIP: pateó a Tlacoyo, el perro que viven con ellos.

Manelyk y Niurka: Comparten señalamientos por supuestos comportamientos contra Tlacoyo, ya que en redes sociales se viralizaron videos en los que se les ve que lo jalan o empujan.

¿Cuáles son las acusaciones contra La Granja VIP?

La Agencia de Atención Animal acusa por tanto a La Granja VIP de cuatro comportamientos que atentan contra el bienestar de los animales.



El programa “La Granja VIP” no cuenta con personal capacitado por ninguna dependencia facultada en materia de derechos de los animales y bienestar animal, como es el caso de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Los participantes del programa “La Granja VIP” no cuentan con capacitación en materia de derechos de los animales y bienestar animal por parte de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México o de otra entidad pública facultada. Capacitación que permite un trato respetuoso y digno de los animales. Los animales que están en las instalaciones en las que se produce el programa “La Granja VIP” no han sido revisados por personal médico veterinario de la Agencia de Atención Animal o de otra entidad pública con facultades, a efecto de evaluar su estado de bienestar. La producción del programa “La Granja VIP” no ha hecho de conocimiento el estado de salud y bienestar de los animales que se encuentran en las instalaciones en las que se desarrolla el programa, por medio de informes médicos entregados a esta Agencia de Atención Animal.

Exhortamos de manera muy respetuosa a la producción del programa de @Azteca #LaGranjaVIP a que cumpla con lo indicado en la Ley para la participación de animales vivos en su programa de televisión @lagranjavipmx :

Proteger sus derechos es fundamental para este Gobierno 👇🏽 pic.twitter.com/jRbJhUq1UR — Agencia de Atención Animal (@AgatanCdmx) November 19, 2026

Finalmente, el documento solicita a la Granja que permita regularizar esta situación con dos medidas urgentes: que permita la entrada de personal capacitado de la Agencia para revisar a los animales y que entregue todos los informes veterinarios que se han realizado durante el show.

