Patito Feo, Roseta Palomares, Ana Conda y Dr Kaboom se enfrentaron en la primera semifinal de "¿Quién es la Máscara?”, que comenzó la etapa final de la temporada 2026.

Patito Feo eligió una versión modernizada de “Yo no te pido la luna” para competir en esta batalla en la que los investigadores apostaron a que detrás de su máscara está:



Camila Valero

Ariadne Díaz

Esmeralda Pimentel

Ana Conda, que presumió su capacidad para cambiar de piel, interpretó “Hijo de la luna”.

Para los investigadores, detrás de esta Máscara se encuentra:



Alana Flores

Kenia Os

Ana Serradilla

Roseta Palomares escogió un rock pop psicodélico para su batalla en la que los investigadores supusieron que Daniela Rodrice, Grettell Váldez o Angélica Vale está detrás de la Máscara.

Finalmente Dr. Kaboom eligió un tema de Chayanne: Humanos a Marte”. Todos los investigadores estuvieron de acuerdo en que detrás de él se esconde “alguien estudioso” y que podría ser Osvaldo Benavides, Miguel Rodarte o Ricardo Fastlicht

¿A quién salvaron los investigadores de "¿Quién es la Máscara?” este 22 de noviembre?

Yuri fue la encargada de anunciar a quién salvaba el panel de investigadores.

“Queremos seguir viendo, los pocos programas que ya quedan, a un personaje que nos ha robado el corazón en la forma de hablar, de cantar: hemos decidido que se quede nada menos que Anaconda”.

El público votó entonces por salvar a Roseta Palomares y a Patito Feo, por lo que Dr. Kaboom quedó sentenciado a quitarse la Máscara.

Pero en el momento en que iba a revelar su identidad, el investigador Mauricio Ochmann decidió activar el botón de salvación.

En el segundo duelo se enfrentaron La Patrona, Alex Loro y Licuacheco.

De Alex Loro, los investigadores apostaron así en su identidad:



Sebastián Yatra

Leonardo de Lozanne

Alfonso Herrera

Con La Patrona, las opiniones de los investigadores fueron arriesgadas:



Kim Shantal

Kimberly Loaiza

Alejandra Guzmán

Finalmente, con Licua Checo los investigadores apostaron por:



Alejandro Speitzer

Luisito Comunica

Juan Bertheau

Los investigadores salvaron a La Patrona y el público hizo lo mismo con Licue Checo.

De modo que el desenmasacarado de este 22 de noviembre fue Alex Loro.

Al quitarse la Máscara, se reveló que su identidad era Patricio Borghetti, algo que había dicho Mauricio Ochmann.

“Es un gusto estar de vuelta aquí... porque aquí es donde empezó todo para mi carrera”, dijo Borghetti en referencia a que en Televisa comenzó su carrera.

Su trayectoria incluye aquel personaje del profesor de ética en “Rebelde”, y que se hizo memorable por convertirse en guía moral de los estudiantes.

